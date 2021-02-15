Симона Халеп - уменьшила грудь ради тенниса и стала лучшей в мире

Халеп родилась в 1991 году в румынском городе Констанца, а теннисом начала заниматься в четыре года. Её отец мечтал, чтобы дети стали чемпионами, и подарил дочери то же, что ранее старшему сыну Николаю - ракетку.

В какой-то момент Симона начала обыгрывать брата, и тогда отцу будущей звезды тенниса стало окончательно понятно, на кого нужно делать ставку.

Симона Халеп уже в юниорские годы считалась одной из надежд Румынии. Постепенно она достигала уровня лидеров, всё чаще играя на престижных турнирах. В 2008 году Халеп стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции и поднялась на первую строчку классификации.

В середине сезона 2019 года румынка решила сделать операцию по уменьшению груди, из-за которой, по её мнению, она не могла показывать тот теннис, на который способна.

Здесь важно отметить, что 17-летняя Симона Халеп при росте 172,5 см и весе 56 кг имела 6-й размер груди.

"Знаю, что моя грудь выглядит эффектно, но не думаю, что внешность как-то влияет на результат матча. Грудь мешает мне двигаться и наносить удары молниеносно. Мне трудно было решиться на операцию, но я не представляю жизни без тенниса, а с такой проблемой больших результатов не достичь", - говорила Халеп.

Теннисистку не остановила толпа поклонников, которая требовала, чтобы девушка одумалась и не шла на столь радикальные меры. Болельщики даже запустили онлайн-петицию, чтобы она передумала, но Халеп была непреклонна, а результаты на корте не заставили себя ждать.

В том же году румынка выбралась из третьей сотни мирового рейтинга и попала в топ-200, а в следующие годы Симона стала стабильно доходить до решающих матчей турниров серии "Большого шлема".

В 2017 году Халеп впервые возглавила мировой женский рейтинг. Она стала первой представительницей Румынии, которой удалось это сделать.

Все эти годы обсуждать пластику Симона категорически отказывалась и за всё время дала всего несколько комментариев на этот счёт. "Я сделала операцию ради тенниса. Возможно, без неё я сейчас не была бы номером один. Я не воспринимаю её как жертву - просто всё остальное воспринимаю так ещё меньше", - говорила румынка в интервью Sports Illustrated.

На "Ролан Гаррос" 2018 года Халеп в третий раз в карьере и второй год подряд вышла в финал и впервые смогла выиграть главный приз на соревнованиях самой престижной серии. Год спустя румынка дошла до финала Уимблдона-2019, в котором победила титулованную Серену Уильямс.