В результате автоаварии в Курземе погибли два человека

Еще четыре человека, в том числе один пешеход, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали.

В течение суток полицейские оформили 382 административных протокола за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 189 за превышение скорости. За вождение в состоянии опьянения задержаны восемь водителей, за агрессивную езду - пять.