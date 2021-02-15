Пн, 15.02.2021
Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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В результате автоаварии в Курземе погибли два человека

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В минувшие сутки в результате автоаварии в Курземе погибли два человека, сообщили в Госполиции.

Еще четыре человека, в том числе один пешеход, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали.

В воскресенье на дорогах Латвии зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий.

В течение суток полицейские оформили 382 административных протокола за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 189 за превышение скорости. За вождение в состоянии опьянения задержаны восемь водителей, за агрессивную езду - пять.

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