В результате автоаварии в Курземе погибли два человека
В минувшие сутки в результате автоаварии в Курземе погибли два человека, сообщили в Госполиции.
В минувшие сутки в результате автоаварии в Курземе погибли два человека, сообщили в Госполиции.
Еще четыре человека, в том числе один пешеход, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали.
В воскресенье на дорогах Латвии зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий.
В течение суток полицейские оформили 382 административных протокола за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 189 за превышение скорости. За вождение в состоянии опьянения задержаны восемь водителей, за агрессивную езду - пять.