В США cобака получила многомиллионное наследство

Деньги будут храниться в специальном фонде и использоваться для компенсации расходов на содержание пса.

Сейчас Лулу живет с соседкой и приятельницей покойного. Она ранее уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.

Соседка не подозревала, что Доррис так богат. Известно, что мужчина владел несколькими объектами недвижимости. Он получал доход от инвестиций. Ни жены, ни детей у него не было.

Женщина сомневается, что они с Лулу смогут потратить всю завещанную сумму.