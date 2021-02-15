В США cобака получила многомиллионное наследство
84-летний бизнесмен из США Билл Доррис умер в прошлом году. Мужчина оставил 5 миллионов долларов (4,1 миллиона евро) своей 8-летней бордер-колли Лулу. Об этом сообщает Fox News.
84-летний бизнесмен из США Билл Доррис умер в прошлом году. Мужчина оставил 5 миллионов долларов (4,1 миллиона евро) своей 8-летней бордер-колли Лулу. Об этом сообщает Fox News.
Деньги будут храниться в специальном фонде и использоваться для компенсации расходов на содержание пса.
Сейчас Лулу живет с соседкой и приятельницей покойного. Она ранее уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.
Соседка не подозревала, что Доррис так богат. Известно, что мужчина владел несколькими объектами недвижимости. Он получал доход от инвестиций. Ни жены, ни детей у него не было.
Женщина сомневается, что они с Лулу смогут потратить всю завещанную сумму.
Видео: Сюжет о собаке Лулу