Шварценеггер почтил память олимпийского чемпиона Юрия Власова и показал старое фото с ним

"Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 кг. Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких, как он, я отказываюсь говорить, что всего добился сам", - написал Шварценеггер.

Актёр также рассказал, что позже ему посчастливилось познакомиться с Власовым поближе и он был потрясён тем, что тот был не только великим спортсменом, но ещё и великим мыслителем. "Он рассуждал о поэзии и политике словно профессор, и прочитал больше книг, чем поднял штанг", - поделился воспоминаниями актёр.

Yuri Vlasov taught all of us that “impossible” is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz — Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021

"Он научил меня, что мощь тела - ничто по сравнению с мощью духа. Он был одним из сильнейших людей в мире. Он верил, что истинная сила - в словах. Он был особенным. Надеюсь, его история вдохновит каждого из нас. Мне посчастливилось быть с ним знакомым, и мне будет его не хватать. Мыслями я с его семьёй", - написал Шварценеггер, прикрепив к тексту старое фото с Власовым.

Юрий Власов скончался 13 февраля на 86-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.