Шварценеггер почтил память олимпийского чемпиона Юрия Власова и показал старое фото с ним

"Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 кг. Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких, как он, я отказываюсь говорить, что всего добился сам", - написал Шварценеггер.
Актёр также рассказал, что позже ему посчастливилось познакомиться с Власовым поближе и он был потрясён тем, что тот был не только великим спортсменом, но ещё и великим мыслителем. "Он рассуждал о поэзии и политике словно профессор, и прочитал больше книг, чем поднял штанг", - поделился воспоминаниями актёр.
"Он научил меня, что мощь тела - ничто по сравнению с мощью духа. Он был одним из сильнейших людей в мире. Он верил, что истинная сила - в словах. Он был особенным. Надеюсь, его история вдохновит каждого из нас. Мне посчастливилось быть с ним знакомым, и мне будет его не хватать. Мыслями я с его семьёй", - написал Шварценеггер, прикрепив к тексту старое фото с Власовым.
Юрий Власов скончался 13 февраля на 86-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.
За время своей карьеры Власов стал обладателем титула олимпийского чемпиона 1960 года. Также на его счету - серебро Олимпиады-1964, четыре победы на чемпионатах мира, шесть побед на чемпионатах Европы, пять побед на чемпионате СССР. Он установил 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Был знаменосцем делегации СССР на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов.