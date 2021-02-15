Пн, 15.02.2021
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  • Шварценеггер почтил память олимпийского чемпиона Юрия Власова и показал старое фото с ним
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Шварценеггер почтил память олимпийского чемпиона Юрия Власова и показал старое фото с ним

Арнольд Шварценеггер ФОТО: AFP/SCANPIX

Голливудский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в своём Twitter прокомментировал смерть олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Юрия Власова.

"Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 кг. Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких, как он, я отказываюсь говорить, что всего добился сам", - написал Шварценеггер.

Актёр также рассказал, что позже ему посчастливилось познакомиться с Власовым поближе и он был потрясён тем, что тот был не только великим спортсменом, но ещё и великим мыслителем. "Он рассуждал о поэзии и политике словно профессор, и прочитал больше книг, чем поднял штанг", - поделился воспоминаниями актёр.

"Он научил меня, что мощь тела - ничто по сравнению с мощью духа. Он был одним из сильнейших людей в мире. Он верил, что истинная сила - в словах. Он был особенным. Надеюсь, его история вдохновит каждого из нас. Мне посчастливилось быть с ним знакомым, и мне будет его не хватать. Мыслями я с его семьёй", - написал Шварценеггер, прикрепив к тексту старое фото с Власовым.

Юрий Власов скончался 13 февраля на 86-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.

За время своей карьеры Власов стал обладателем титула олимпийского чемпиона 1960 года. Также на его счету - серебро Олимпиады-1964, четыре победы на чемпионатах мира, шесть побед на чемпионатах Европы, пять побед на чемпионате СССР. Он установил 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Был знаменосцем делегации СССР на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов.

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