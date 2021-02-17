Американская модель покорила российскую звезду НХЛ. Ради него девушка уже начала учить русский

На старте нового сезона Андрей Свечников набирает очки почти в каждом матче. На сегодняшний день в активе россиянина 12 (6+6) очков в 12 матчах сезона и он входит в тройку лучших русских бомбардиров регулярного чемпионата.

Впереди только Александр Овечкин (13 очков) и Артемий Панарин (15 очков), но, согласитесь, для Свечникова, который дебютировал в НХЛ в 2018 году, результат вполне себе неплохой.

Популярность хоккеиста растёт и за пределами стадионов. Количество его подписчиков в Instagram перевалило за 100 тысяч человек, а львиная доля от этого числа - фанатки со всего мира.

Сам Свечников всегда довольно скупо комментировал свою личную жизнь, концентрируя всё внимание на хоккее. Нападающий признавался, что, конечно, он общается с противоположным полом, но вряд ли это может сбить его с пути.

"У нас 68 матчей в сезоне, между ними тренировки. Какая ещё девушка?", - говорил Свечников в 2017 году.

Тем не менее, в США всё-таки нашлась девушка, которая смогла покорить российского хоккеиста. Знакомьтесь, Джулия Ши Хэмилтон.

На днях в сториз Instagram кто-то из подписчиков Джулии спросил, есть ли у неё парень. В ответ девушка опубликовала совместный снимок со Свечниковым и написала: "Да".

ФОТО: instagram.com/juliasheahamilton

О девушке известно немного. В марте ей исполнится 20 лет, она работает моделью, а на её Instagram подписаны 27 тысяч человек.

Интересно, что на Instagram мамы Джулии Кэти Хэмилтон подписано 213 тысяч человек. Всё дело в том, что мама девушки - звезда американского реалити-шоу "Жениться на миллионах".

Но давайте вернёмся к Джулии и её аккаунту в Instagram. Там пока нет совместных фотографий ни со Свечниковым, ни с друзьями, ни с сёстрами, ни даже с мамой. Её Instagram - это большое портфолио модели, в котором только её снимки. При чём иногда очень даже откровенные.