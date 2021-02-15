"Рига" подписала полузащитника сборной Армении

В начале февраля стало известно, что Бабаян покинул датский клуб "Хобро", лично оплатил неустойку и расторгнул действующий контракт. Затем Бабаян отправился в Дубай, где в эти дни "Рига" проводит сбор.

В нынешнем сезоне Бабаян провёл в составе "Хобро" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. За всё время в "Хобро" полузащитник провёл 111 матчей, забил 20 голов и отдал 24 результативные передачи.

Футболист родился в армянской семье в Берлине, но в раннем возрасте его семья перебралась в Данию. У Эдгара Бабаяна есть как армянское гражданство, так и датское.

Бабаян является воспитанником датского клуба "Раннерс", в котором он провёл первые четыре сезона своей профессиональной карьеры. В чемпионате Дании Бабаян дебютировал в 18-летнем возрасте.

В сезоне-2016/2017 Бабаян вместе с "Хобро" победил в Первой лиге и стал одним из лидеров коллектива, проведя три сезона в высшей лиге чемпионата Дании.

На счету полузащитника также 11 матчей и один гол за национальную сборную Армении. Кроме того, футболист провёл один матч в составе молодёжной (U-20) сборной Дании.