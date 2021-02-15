"Рига" подписала полузащитника сборной Армении
Полузащитник сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян подписал контракт с действующим чемпионом Латвии "Ригой". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Полузащитник сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян подписал контракт с действующим чемпионом Латвии "Ригой". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В начале февраля стало известно, что Бабаян покинул датский клуб "Хобро", лично оплатил неустойку и расторгнул действующий контракт. Затем Бабаян отправился в Дубай, где в эти дни "Рига" проводит сбор.
В нынешнем сезоне Бабаян провёл в составе "Хобро" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. За всё время в "Хобро" полузащитник провёл 111 матчей, забил 20 голов и отдал 24 результативные передачи.
Футболист родился в армянской семье в Берлине, но в раннем возрасте его семья перебралась в Данию. У Эдгара Бабаяна есть как армянское гражданство, так и датское.
Бабаян является воспитанником датского клуба "Раннерс", в котором он провёл первые четыре сезона своей профессиональной карьеры. В чемпионате Дании Бабаян дебютировал в 18-летнем возрасте.
В сезоне-2016/2017 Бабаян вместе с "Хобро" победил в Первой лиге и стал одним из лидеров коллектива, проведя три сезона в высшей лиге чемпионата Дании.
На счету полузащитника также 11 матчей и один гол за национальную сборную Армении. Кроме того, футболист провёл один матч в составе молодёжной (U-20) сборной Дании.
Футбольный клуб "Рига" в данный момент находится в ОАЭ, где уже успел провести несколько контрольных матчей, в том числе с двумя армянскими командами. "Рига" со счётом 5:0 обыграла чемпиона Армении - клуб "Арарат-Армения", а также уступила со счётом 0:1 вице-чемпиону - клубу "Ноа".