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Из-за стремительного развития криптовалют подчас голова идет кругом. Лишь недавно все обсуждали преимущественно биткойн и иногда – эфириум, но сегодняшняя картина намного более разнообразна. Основная задача криптовалют – исполнять функцию денег, однако быстро развивается совершенно новое направление, в котором свойства денег как средства платежа отходят на второй план. Давайте заглянем в мир NFT-токенов.

Что такое NFT?

Сокращение NFT происходит от английского словосочетания non-fungible token – незаменяемый токен. Проще говоря, это цифровой актив на платформе блокчейн, который по той или иной причине является редким либо уникальным. Если вы занимаете у друга 10 евро, то нет разницы, какую купюру ему возвращать. В случае же NFT-токенов такая аналогия не работает: все токены чем-то отличаются друг от друга. Уникальные цифровые произведения искусства, предметы, созданные для коллекционирования или игр, – это лишь некоторые примеры из широкого спектра NFT-токенов.

NFT-токены и игры

Для создателей компьютерных игр привлекательность NFT-токенов очевидна: каждый токен может представлять собой персонаж с особыми свойствами, меч, виртуальную броню и т. п. Если раньше предметы в игре были строго связаны с условиями использования игровой среды, то NFT-токен является цифровым активом, основанным на блокчейне. Это означает, что при желании игрок может, например, забрать такой предмет из игры и продать другому заинтересованному лицу.

Пионером NFT-игр можно считать игру с коллекционированием кошек Cryptokitties. Игра получила широкую известность в 2017 году из-за того, что связанные с нею многочисленные транзакции перегрузили сеть эфириума. В игре, где можно покупать или разводить цифровых кошек, каждое животное обладает своеобразными свойствами, из-за которых редкие кошки имеют большую ценность.

ФОТО: Publicitātes foto

Если цифровые кошки вам не по душе, не переживайте: это не единственные виртуальные предметы, которые можно коллекционировать с помощью технологии блокчейн. Спорт – еще одна сфера, где завоевали популярность коллекционные NFT-токены. Несколько крупнейших европейских футбольных клубов, таких как «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ», объединили усилия на платформе Socios, позволяющей командам выпускать в обращение собственные токены. Эти токены дают поклонникам команды возможность участвовать в принятии решений. Как это работает? Например, фанаты турецкого клуба «Галатасарай», владеющие токенами, смогли проголосовать за музыку, в сопровождении которой команда выходит на стадион. Футбольный клуб «Барселона» позволил фанатам принять решение о росписи стен в раздевалке клуба.

NFT-токены и искусство

Художники увидели в NFT-токенах возможность придавать цифровой собственности визуальную ценность. В числе прочего это означает, что теперь у людей появилась причина платить за цифровое искусство.

В октябре 2020 года художник Бен Джентилли продал в известном аукционном доме Christie’s произведение искусства, основанное на NFT, за 131 250 долларов. Произведение, которое носит название «Block 21», представляет собой цифровой портрет исходного кода первой криптовалюты, написанного создателем биткойна Сатоси Накамото.

Как быть, если кто-то желает самостоятельно создать свой NFT-токен? Такая возможность тоже существует. Например, на запущенном в 2019 году сайте Rarible.com создано уже более 40 000 произведений искусства. Художественные произведения можно купить и продать, а также узнать об их происхождении.

Сектор NFT-токенов показывает быстрый рост