В Москве из-за акции с фонариком уволили санитара ковидного госпиталя

Фото Саиданвар сделал прямо в "красной зоне" медучреждения, расположенного в московском ледовом дворце "Крылатское", потому что не мог уйти со смены.
В интервью "Медузе" он рассказал, что на работе в основном помогал пациентам, до этого не работал в медицине, а санитаром стал из-за "патриотического порыва". Также молодой человек уже ходил на митинги и неоднократно задерживался.
"Ходил на митинги, меня задерживали много раз. 31 января задержали очень жестко. Так что я из протестной тусовки", - рассказал он.
О причинах участия в акции он ответил так:
"Я хотел поддержать Юлию и Алексея Навальных за то, что их так прессуют. И так как была анонсирована акция командой Навального, решил проявить солидарность. Перерыв у меня был где-то в девять вечера. Я понимал, что не успеваю выйти на улицу к началу акции, и решил сфотографироваться в "красной зоне". Получился красивый кадр на фоне палат".
Начальство довольно быстро отреагировало на публикацию санитара:
"Где-то минут через 15 начальство ее [фотографию] увидело. (...) Сначала самый старший менеджер написал мне в личку, что нельзя фотографироваться в "красной зоне" - тем более в поддержку оппозиции. А с утра другой менеджер пришел и сообщил, что меня увольняют. (...) Грубости в этом никакой не было, уволили очень буднично.
Обменялись статусами:
- Ты уволен.
- Ну ок.
Саиданвар также добавил, что не планирует обжаловать увольнение и подавать в суд.
Также при общении с прессой акцию с фонариками прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также объяснил, почему на акциях практически не было задержаний.
"Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка. Что касается мер, то они принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно," - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, почему акция с фонариками не стала массовой, а фильм Навального про "дворец Путина" не привел к понижению рейтинга президента России, Песков сказал:
"Что касается фильма, то, о чем в нем говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся, и про то, что в этом доме происходит, информация появилась из первых уст. И о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено. Стало ясно, что принадлежность этого дома президенту является чушью и враньем. Конечно, подавляющему большинству людей это абсолютно ясно. И реальный рейтинг Путина и рейтинг доверия его работе зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях.
А что касается всех этих акций, еще раз повторяю - движению никто не мешал, никто особо не собирался, поэтому не было нарушения закона. Да, ходили люди с фонариками. Может быть, кто-то влюбленный. Кто-то, может быть, протестовал. Кто-то просто за компанию. Но главное, не нарушали закон. А почему их было не три, а два человека, это не ко мне вопрос".