В Москве из-за акции с фонариком уволили санитара ковидного госпиталя

Фото Саиданвар сделал прямо в "красной зоне" медучреждения, расположенного в московском ледовом дворце "Крылатское", потому что не мог уйти со смены.

В интервью "Медузе" он рассказал, что на работе в основном помогал пациентам, до этого не работал в медицине, а санитаром стал из-за "патриотического порыва". Также молодой человек уже ходил на митинги и неоднократно задерживался.

"Ходил на митинги, меня задерживали много раз. 31 января задержали очень жестко. Так что я из протестной тусовки", - рассказал он.

О причинах участия в акции он ответил так:

"Я хотел поддержать Юлию и Алексея Навальных за то, что их так прессуют. И так как была анонсирована акция командой Навального, решил проявить солидарность. Перерыв у меня был где-то в девять вечера. Я понимал, что не успеваю выйти на улицу к началу акции, и решил сфотографироваться в "красной зоне". Получился красивый кадр на фоне палат".

Начальство довольно быстро отреагировало на публикацию санитара:

"Где-то минут через 15 начальство ее [фотографию] увидело. (...) Сначала самый старший менеджер написал мне в личку, что нельзя фотографироваться в "красной зоне" - тем более в поддержку оппозиции. А с утра другой менеджер пришел и сообщил, что меня увольняют. (...) Грубости в этом никакой не было, уволили очень буднично.

Обменялись статусами: - Ты уволен. - Ну ок.

И я ушел".

Саиданвар также добавил, что не планирует обжаловать увольнение и подавать в суд.

Также при общении с прессой акцию с фонариками прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также объяснил, почему на акциях практически не было задержаний.

"Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка. Что касается мер, то они принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно," - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему акция с фонариками не стала массовой, а фильм Навального про "дворец Путина" не привел к понижению рейтинга президента России, Песков сказал:

"Что касается фильма, то, о чем в нем говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся, и про то, что в этом доме происходит, информация появилась из первых уст. И о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено. Стало ясно, что принадлежность этого дома президенту является чушью и враньем. Конечно, подавляющему большинству людей это абсолютно ясно. И реальный рейтинг Путина и рейтинг доверия его работе зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях.