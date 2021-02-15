ФОТО: Publicitātes foto

На прошлой неделе на сайте программы э-резидентства Эстонской Республики появился документ, описывающий принципы работы биткойна. Этот шаг свидетельствует о том, что Эстонское государство является новаторским и одобряет технологию блокчейн.

Вайтпейпер биткойна

В 2008 году создатель биткойна, скрывающийся под псевдонимом Сатоси Накамото, опубликовал технический документ, в котором были представлены принципы работы новой электронной валюты, защищенной криптографическими методами. Документ, известный как вайтпейпер биткойна (Bitcoin Whitepater), считается также манифестом технологии блокчейн, в которой черпают вдохновение тысячи проектов, связанных с криптовалютами и блокчейном.

Манифест биткойна на сайте программы э-резидентства

Программа, в рамках которой Эстония позволяет гражданам других государств безопасно пользоваться электронными услугами публичного и частного сектора, укрепила образ Эстонии как передового электронного государства. Того же направления Эстония придерживается и в области технологии блокчейн. Одним из подтверждений тому является размещение вышеупомянутого документа на сайте программы э-резидентства Эстонии. На сайте, в шапке которого размещен лозунг «Эстония – пионер блокчейна», любой желающий может прочитать и скачать документ, занимающий важное место в становлении биткойна.

«Мы очень рады разместить на своем сайте оригинальный вайтпейпер биткойна в качестве источника вдохновения для будущих инноваторов, которые хотели бы понять, как применять технологию блокчейн для упрощения ведения трансграничного бизнеса и других приложений», – гласит текст, опубликованный на сайте на английском языке.

Известно, что Эстония стала первым государством, которое разместило вайтпейпер биткойна на официальном правительственном сайте.

Наперекор самопровозглашенному создателю биткойна

Публикация первого документа о биткойне стала ответом общественности на юридические угрозы, которые были выдвинуты адвокатами Крейга Райта против известных сайтов, посвященных биткойну. Австралиец, называющий себя создателем биткойна, обвиняет такие сайты, как Bitcoin.org и Bitcoincore.org, в нарушении авторских прав. Райт утверждает, что обладает авторскими правами на интеллектуальную собственность Bitcoin. При этом Райт еще не смог доказать, что именно он является изобретателем биткойна.