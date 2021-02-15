Эстонское государство является новаторским и одобряет технологию блокчейн
На прошлой неделе на сайте программы э-резидентства Эстонской Республики появился документ, описывающий принципы работы биткойна. Этот шаг свидетельствует о том, что Эстонское государство является новаторским и одобряет технологию блокчейн.
Вайтпейпер биткойна
В 2008 году создатель биткойна, скрывающийся под псевдонимом Сатоси Накамото, опубликовал технический документ, в котором были представлены принципы работы новой электронной валюты, защищенной криптографическими методами. Документ, известный как вайтпейпер биткойна (Bitcoin Whitepater), считается также манифестом технологии блокчейн, в которой черпают вдохновение тысячи проектов, связанных с криптовалютами и блокчейном.
Манифест биткойна на сайте программы э-резидентства
Программа, в рамках которой Эстония позволяет гражданам других государств безопасно пользоваться электронными услугами публичного и частного сектора, укрепила образ Эстонии как передового электронного государства. Того же направления Эстония придерживается и в области технологии блокчейн. Одним из подтверждений тому является размещение вышеупомянутого документа на сайте программы э-резидентства Эстонии. На сайте, в шапке которого размещен лозунг «Эстония – пионер блокчейна», любой желающий может прочитать и скачать документ, занимающий важное место в становлении биткойна.
«Мы очень рады разместить на своем сайте оригинальный вайтпейпер биткойна в качестве источника вдохновения для будущих инноваторов, которые хотели бы понять, как применять технологию блокчейн для упрощения ведения трансграничного бизнеса и других приложений», – гласит текст, опубликованный на сайте на английском языке.
Известно, что Эстония стала первым государством, которое разместило вайтпейпер биткойна на официальном правительственном сайте.
Наперекор самопровозглашенному создателю биткойна
Публикация первого документа о биткойне стала ответом общественности на юридические угрозы, которые были выдвинуты адвокатами Крейга Райта против известных сайтов, посвященных биткойну. Австралиец, называющий себя создателем биткойна, обвиняет такие сайты, как Bitcoin.org и Bitcoincore.org, в нарушении авторских прав. Райт утверждает, что обладает авторскими правами на интеллектуальную собственность Bitcoin. При этом Райт еще не смог доказать, что именно он является изобретателем биткойна.
В ответ на требования Райта организации, связанные с криптовалютами и технологией блокчейн, начали публиковать на своих сайтах манифест биткойна. Австралийская криптовалютная биржа Independent Reserve дошла до того, что пообещала приостановить на своем сайте торговлю криптовалютой Bitcoin SV. Как известно, Крейг Райт является одним из главных создателей криптовалюты Bitcoin SV.