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Предельный объем эмиссии старейшей в мире криптовалюты биткойн составляет 21 млн. Из этого количества в обращении сейчас находится порядка 18,6 млн биткойнов, а остальные 2,4 млн еще доступны для майнинга. Однако примерно 20 % находящихся в обращении биткойнов были потеряны или оказались недоступны. Попробуем выяснить, почему так получилось.

3,7 млн пропавших биткойнов

Любое имущество подвержено различным опасностям, будь то пропажа, хищение или уничтожение, и с этой точки зрения биткойн не является исключением. Хотя нельзя точно сказать, насколько большое количество первой мировой криптовалюты было выброшено на ветер, неплохое представление об этом можно получить, наблюдая за блоками транзакций биткойна. В июне прошлого года компания блокчейн-аналитики Chainalysis опубликовала рапорт, по данным которого 3,7 млн биткойнов ни разу не участвовали в транзакциях в течение последних пяти и более лет. Это дает основание полагать, что владельцы таких биткойнов по различным причинам не имеют доступа к своим активам и с большой долей вероятности эти биткойны «вылетели в трубу».

Утраченные закрытые ключи

Один из основных способов исчезновения криптовалюты – это утрата закрытых ключей (aнгл. private keys) от криптокошелька. Это не означает, что биткойны улетучатся: просто при отсутствии закрытого ключа владелец не сможет потратить свою криптовалюту. В конце 2017 года газета The Telegraph опубликовала историю несчастного жителя Уэльса, который выбросил на свалку жесткий диск своего компьютера, лишь позже осознав, что на нем хранился его биткойн-кошелек с 7500 биткойнами.

За пропавшими биткойнами также могут стоять люди, ушедшие в мир иной. Скончавшийся основатель канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX Джеральд Коттен унес с собой в могилу значительное количество криптовалюты, в том числе около 1000 биткойнов. Все дело в том, что он был единственным, кто имел доступ к паролям от аккаунтов пользователей криптобиржи.

Биткойны Сатоси