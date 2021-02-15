Пн, 15.02.2021
Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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У 21-летней украинской гимнастки-чемпионки диагностирован рак. Она просит о помощи

ФОТО: VK: Valeriia Yuzvyak

Украинская гимнастка Валерия Юзьвяк в своём Instagram сообщила о том, что у неё обнаружили злокачественную опухоль и ей требуется большая сумма на лечение.

"Если честно, то пишу и руки дрожат... Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Я знаю, что среди вас есть множество добрых и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у вас финансовой помощи. Заранее большое спасибо. Я вас всех очень люблю. Будьте здоровы", - написала 21-летняя гимнастка, сопроводив пост реквизитами счёта для банковских переводов.

Гимнастка отметила, что ей требуется дорогостоящее и длительное лечение в Германии. Также Юзьвяк сказала, что у неё высокий шанс на выздоровление.

Рабдомиосаркома - злокачественная опухоль. Обычно она поражает мышцы конечностей.

Валерия родилась в Ужгороде и там же начинала заниматься художественной гимнастикой. В 2014 году она попала в сборную Украины, а два года спустя поехала на Олимпийские игры в качестве запасной.

В 2018 году она выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира, а в 2020 году на чемпионате Европы спортсменка завоевала золотые медали в упражнении с пятью мячами.

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