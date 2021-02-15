Несколько клиентов Centrālā laboratorija получили неверные результаты анализов на Covid-19

Она пояснила, что с сообщением результатов недавних тестов проблем не было. Однако более десяти клиентов, которые в Centrālā laboratorija делали повторный тест, получили неверную информацию о результатах предыдущего теста при оглашении новых результатов.

Ошибочные сообщения клиенты получили 14 февраля, но каждому из них в тот же день была отправлена ​​информация с правильными результатами предыдущего теста. По словам Рыбкинской, результаты были повторно пересланы не только упомянутым клиентам, но и в общей сложности примерно 500 жителям, которые в тот день прошли тест на Covid-19 в Centrālā laboratorija.

Рыбкинска подчеркнула, что ни у одного из пациентов, получивших уведомление из Centrālā laboratorija, нет оснований беспокоиться о неверно сообщенном результате, потому что сейчас уже все получили реальные результаты.