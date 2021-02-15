Пн, 15.02.2021
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Алексей Навальный
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Несколько клиентов Centrālā laboratorija получили неверные результаты анализов на Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

При переходе на новую информационную систему SIA Centrālā laboratorija по техническим причинам нескольким клиентам была отослана ошибочная информация о ранее проведенных тестах на Covid-19, подтвердила агентству LETA представитель Centrālā laboratorija Лига Рыбкинска.

Она пояснила, что с сообщением результатов недавних тестов проблем не было. Однако более десяти клиентов, которые в Centrālā laboratorija делали повторный тест, получили неверную информацию о результатах предыдущего теста при оглашении новых результатов.

Ошибочные сообщения клиенты получили 14 февраля, но каждому из них в тот же день была отправлена ​​информация с правильными результатами предыдущего теста. По словам Рыбкинской, результаты были повторно пересланы не только упомянутым клиентам, но и в общей сложности примерно 500 жителям, которые в тот день прошли тест на Covid-19 в Centrālā laboratorija.

Рыбкинска подчеркнула, что ни у одного из пациентов, получивших уведомление из Centrālā laboratorija, нет оснований беспокоиться о неверно сообщенном результате, потому что сейчас уже все получили реальные результаты.

В настоящее время в Латвии существует 59 филиалов Centrālā laboratorija, которые часто обслуживают до 5 000 клиентов в день, не считая тестирование на Covid-19, которое проводится в отдельных точках, специально предназначенных для этой цели. Всего лаборатория выполняет около 6 500 000 анализов за год. Больше всего производится полных анализов крови, а также проверяется уровень витамина D и холестерина.

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