Несколько клиентов Centrālā laboratorija получили неверные результаты анализов на Covid-19

Она пояснила, что с сообщением результатов недавних тестов проблем не было. Однако более десяти клиентов, которые в Centrālā laboratorija делали повторный тест, получили неверную информацию о результатах предыдущего теста при оглашении новых результатов.
Ошибочные сообщения клиенты получили 14 февраля, но каждому из них в тот же день была отправлена информация с правильными результатами предыдущего теста. По словам Рыбкинской, результаты были повторно пересланы не только упомянутым клиентам, но и в общей сложности примерно 500 жителям, которые в тот день прошли тест на Covid-19 в Centrālā laboratorija.
Рыбкинска подчеркнула, что ни у одного из пациентов, получивших уведомление из Centrālā laboratorija, нет оснований беспокоиться о неверно сообщенном результате, потому что сейчас уже все получили реальные результаты.
В настоящее время в Латвии существует 59 филиалов Centrālā laboratorija, которые часто обслуживают до 5 000 клиентов в день, не считая тестирование на Covid-19, которое проводится в отдельных точках, специально предназначенных для этой цели. Всего лаборатория выполняет около 6 500 000 анализов за год. Больше всего производится полных анализов крови, а также проверяется уровень витамина D и холестерина.