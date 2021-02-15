Пандемия повлияла на рост цен на наркотики в Латвии

В прошлом году Госполиция произвела в общей сложности 2492 изъятия наркотиков. Наиболее часто изымалась марихуана, психотропные препараты, а также метамфетамин, амфетамин и психоактивное вещество МДМА, в таблетированной форме более известное как экстази.

В сфере борьбы с торговлей наркотиками Госполиция зарегистрировала 1795 уголовных преступлений, что на 453 меньше, чем годом ранее. 700 правонарушений связаны с употреблением одурманивающих веществ, 691 - с покупкой и хранением наркотиков, 370 - с продажей, а 60 - с посевом и выращиванием наркотикосодержащих растений.

В прошлом году Госполиция выявила 47 ферм по выращиванию марихуаны, что на четыре больше, чем годом ранее.

Также в прошлом году Госполиция изъяла из нелегального оборота наркотические вещества и прекурсоры на сумму около 8 366 855 евро. Однако прошлый год нельзя сравнивать с 2019 годом, когда

на ферме в Кокнесском крае полиция обнаружила две тонны кокаина.

Пандемия Covid-19 в прошлом году оказала влияние и на наркоторговлю. Прошлой весной на нелегальном рынке наблюдается небольшой дефицит наркотиков. Также отмечался рост цен, сообщил Рукс.