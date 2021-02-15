В тюрьме убит организатор терактов в Москве 1999 года

В 2009 году Хугуев был осужден за организацию терактов в гостинице "Интурист" и торговом центре "Охотный ряд" в Москве. Первоначально он был приговорен к 25 годам лишения свободы, который позже был сокращен на три года.

Хугуев был убит в тюрьме после конфликта с другим заключенным. Следственная комиссия уже возбудила уголовное дело по факту убийства заключенного.

В апреле 1999 года на 20-м этаже гостиницы "Интурист Москва" произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. В августе того же года взрыв произошел в московском торговом центре "Охотный ряд", в результате чего одна женщина погибла и 40 человек получили ранения.

В ходе расследования выяснилось, что террористические атаки, организованные Хугуевым, были заказаны лидером чеченских сепаратистов Шамилем Басаевым.