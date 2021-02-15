Пн, 15.02.2021
Мы не только врачи, но и такие же люди. Мы также хотим встречаться, отмечать юбилеи, ходить в театр и, наконец, делать покупки в больших торговых центрах. Надо еще потерпеть. И все будет хорошо! Точно будет, не может все время быть плохо. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Видео ⟩ Москвичка выжила после падения с 16-го этажа

ФОТО: Скриншот из видео

В столице России молодая женщина выжила после падения с 16-го этажа, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА Новости и экстренные службы.

Инцидент произошел на востоке Москвы - женщина упала на козырек подъезда, покрытый снегом. В данный момент она госпитализирована.

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На видеозаписи, распространенной Telegram-каналом Mash, можно заметить, что перед падением женщина сидела на подоконнике, свесив ноги. Издание отмечает, что ей около 25 лет.

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