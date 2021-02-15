Видео ⟩ Москвичка выжила после падения с 16-го этажа

Инцидент произошел на востоке Москвы - женщина упала на козырек подъезда, покрытый снегом. В данный момент она госпитализирована.

На видеозаписи, распространенной Telegram-каналом Mash, можно заметить, что перед падением женщина сидела на подоконнике, свесив ноги. Издание отмечает, что ей около 25 лет.