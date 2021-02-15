Записаться на вакцинацию от Covid-19 по телефону - целая задачка. Что там происходит?

На данный момент есть два варианта, как записать себя в очередь на вакцинацию от Covid-19. Это можно сделать на сайте manavakcina.lv. Второй способ - номер 8989. Им удобно пользоваться пожилым людям, которые не очень хорошо знакомы с интернетом. Но вот дозвониться до оператора - настоящий вызов.
Это признают и в самом бюро вакцинации, которое номер запустило.
Общее число звонков - около пяти тысяч. Ответить мы можем лишь на каждый третий. Среднее время ожидания - 15-19 минут",
- рассказала "Сегодня вечером" представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.
По ее словам, сейчас звонки принимает 10 операторов. Ближе к сроку массовой вакцинации привлекут еще 50. А пока нужно запастись терпением.
Видео: сюжет передачи "Сегодня вечером"