Пн, 15.02.2021
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Алексей Навальный
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Записаться на вакцинацию от Covid-19 по телефону - целая задачка. Что там происходит?

ФОТО: Скриншот из видео

Почти 5 тысяч оставили заявку на вакцинацию по телефону 8989. Могло бы и больше, если бы хватало мощностей: время ожидания на линии превышает 45 минут, сообщает программа "Сегодня вечером" на LTV7.

На данный момент есть два варианта, как записать себя в очередь на вакцинацию от Covid-19. Это можно сделать на сайте manavakcina.lv. Второй способ - номер 8989. Им удобно пользоваться пожилым людям, которые не очень хорошо знакомы с интернетом. Но вот дозвониться до оператора - настоящий вызов.

Это признают и в самом бюро вакцинации, которое номер запустило.

Общее число звонков - около пяти тысяч. Ответить мы можем лишь на каждый третий. Среднее время ожидания - 15-19 минут",

- рассказала "Сегодня вечером" представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

По ее словам, сейчас звонки принимает 10 операторов. Ближе к сроку массовой вакцинации привлекут еще 50. А пока нужно запастись терпением.

Видео: сюжет передачи "Сегодня вечером"

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