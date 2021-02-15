Концерты, лыжники, ОМОН: новые протесты в Беларуси

В Беларуси за выходные силовики задержали как минимум 106 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна". Основные задержания проходили в Минской области. В субботу вечером бойцы ОМОНа разогнали концерт группы "Разбітае Сэрца Пацана" - музыканты выступали на тур-базе "Огонек" возле города Смолевичи. Пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что под видом концерта "собрались активисты деструктивных Telegram-каналов".