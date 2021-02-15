Пн, 15.02.2021
Люблю тебя. И все шутки в судах я шучу, чтобы ты смеялась в первом ряду. Алексей Навальный
Алексей Навальный
1 мин для прочтения

Концерты, лыжники, ОМОН: новые протесты в Беларуси

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Десятки тысяч человек по оценке ФБК приняли участие в акции "Любовь сильнее страха". В Кремле заявили, что законы не нарушены. Но санитара ковидного госпиталя в Москве уволили из-за фотографии с фонариком
  • ОМОН разгоняет концерты, милиция преследует лыжников. Больше сотни задержанных в Беларуси. Протестующие требуют отставки Лукашенко и прекращения репрессий
  • Количество заболевших коронавирусом в Украине падает. С чем это связано и почему власти откладывают начало вакцинации
  • Неожиданные опасности коронавируса. Выброшенные маски и перчатки превращаются в тонны отходов. Как влияет пандемия на экологию нашей планеты?

В Беларуси за выходные силовики задержали как минимум 106 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна". Основные задержания проходили в Минской области. В субботу вечером бойцы ОМОНа разогнали концерт группы "Разбітае Сэрца Пацана" - музыканты выступали на тур-базе "Огонек" возле города Смолевичи. Пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что под видом концерта "собрались активисты деструктивных Telegram-каналов".

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 15.02.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

Последние новости

НАВЕРХ
Back