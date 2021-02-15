Концерты, лыжники, ОМОН: новые протесты в Беларуси
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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В Беларуси за выходные силовики задержали как минимум 106 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна". Основные задержания проходили в Минской области. В субботу вечером бойцы ОМОНа разогнали концерт группы "Разбітае Сэрца Пацана" - музыканты выступали на тур-базе "Огонек" возле города Смолевичи. Пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что под видом концерта "собрались активисты деструктивных Telegram-каналов".
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Видео: ГЛАВНОЕ | 15.02.2021
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