"Расследуют всё молниеносно". Что происходит с обвиняемыми в насилии над полицией на зимних митингах

"Под влияние толпы" попал и 36-летний Тимур Салихов, который, по версии следствия, ударил росгвардейца во время столкновений на Страстном бульваре. "Ударил омоновца. Нет мне оправданий. Я бы хотел попросить прощения у сотрудников полиции за то, что в тот день лично я ударил сотрудника полиции, и за действия других людей. Искренне раскаиваюсь", - говорит он на видео с извинениями.

Страница Салихова во "ВКонтакте" удалена, но, судя по сохраненным копиям, он больше интересовался спортом, чем протестным движением. Мужчина значится гендиректором зарегистрированной в Балашихе строительной компании.

Адвокат Салихова сказал "Медиазоне", что тот занимается "благоустройством Москвы" и на акцию попал случайно. "Человек порядочный, он извиняется перед всеми, по глупости это сделал", - сказал юрист, добавив, что от действий Салихова пострадают и сотрудники его компании.

В случае с первым фигурантом дела, предпринимателем из Камыкии Евгением Есеновым, о признании вины со ссылкой на источники сообщили ТАСС и Интерфакс. Как писали СМИ, он якобы несколько раз ударил сотрудника полиции по голове на Пушкинской площади.

Женщина, представившаяся его родственницей, сообщала "Медиазоне", что в центре Москвы Есенов оказался, потому что планировал отпраздновать день рождения.

Про признание вины 32-летним болельщиком "Спартака" Александром Глушковым сообщал СКР. "Кремлевская прачка" публиковала размытое видео, на котором тот якобы бьет полицейского, а также видео задержания - на нем снято, как силовики врываются в квартиру к молодому человеку. Судя по профилю во "ВКонтакте", оппозиционная повестка Глушкова интересовала не слишком - в основном он подписан на страницы с приколами и эротические паблики

- Ну что, знаешь за что задержан? - обращается оператор к Глушкову, лежащему со скрученными руками на кровати.

- Я уже понял, - испуганно отвечает тот.

- Красавчик!

По данным СМИ, признал вину и самый известный фигурант дела - чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев, прославившийся благодаря вирусному видео, на котором он в одиночку бьет ногами и руками сотрудников ОМОНа. Мужчину опознали еще в день митинга в паблике, где общаются сочувствующие силовикам люди, но задержали только через пять дней в Псковской области. Джумаев - пожалуй, единственный из обвиняемых, кого широко обсуждали в СМИ - в том числе благодаря вниманию, которое обратили на инцидент чеченские власти.

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Еще один фигурант, Александр Мучаев, не просто признал вину, но и попросил следствие об особом порядке - процесс по его делу начнется в Пресненском суде уже на этой неделе. При этом он единственный из 10 задержанных, кого не поместили в СИЗО.

Предположительно Мучаев был за рулем автомобиля, где 23 января находились активистки Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн. Как утверждают власти, машина, пытаясь скрыться от полицейских, задела бампером одного из них.