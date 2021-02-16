Мужчина вызвал полицию для решения спора, а потом ей же попался пьяным за рулем

Вечером в четверг один из патрулей Зиемельского управления полиции отправился в Яунциемс, где среди соседей разгорелся острый спор о правилах дорожного движения и припаркованных в неположенном месте автомобилях.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что среди нескольких женщин разгорелся спор по породу размещения машины на очищенном от снега месте, сообщает Degpunktā.
В конце концов этот вопрос удалось решить путем переговоров, однако инспекторы заметили, что вызвавший полицию мужчина, ранее заявлявший, что пойдет куда-то за машиной, находится в очевидном состоянии опьянения.
По этой причине стражи порядка пригрозили ему, чтобы он в таком состоянии и не думал садиться за руль. Мужчина сообщил, что сам не поедет, а управлять машиной будет знакомый. После этого полицейские уехали, не убедившись в правдивости сказанного.
Однако вскоре стражи порядка заметили автомобиль - красный Opel - за рулем которого сидел тот самый пьяный мужчина. Полицейские догнали его и потребовали остановиться.
Вызванные на место происшествия работники дорожной полиции выяснили, что водитель сел за руль с 1,22 промилле алкоголя и без прав. Это - уголовно наказуемое преступление, а размер наказания теперь будет определять судья.