Мужчина вызвал полицию для решения спора, а потом ей же попался пьяным за рулем

Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что среди нескольких женщин разгорелся спор по породу размещения машины на очищенном от снега месте, сообщает Degpunktā.

В конце концов этот вопрос удалось решить путем переговоров, однако инспекторы заметили, что вызвавший полицию мужчина, ранее заявлявший, что пойдет куда-то за машиной, находится в очевидном состоянии опьянения.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

По этой причине стражи порядка пригрозили ему, чтобы он в таком состоянии и не думал садиться за руль. Мужчина сообщил, что сам не поедет, а управлять машиной будет знакомый. После этого полицейские уехали, не убедившись в правдивости сказанного.

Однако вскоре стражи порядка заметили автомобиль - красный Opel - за рулем которого сидел тот самый пьяный мужчина. Полицейские догнали его и потребовали остановиться.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā