Торговый центр выяснил, без каких товаров и услуг жители страдают больше всего

Результаты исследования показали, что общество не только очень соскучилось по возможности приобрести необходимые для себя товары и услуги очно, но и готово соблюдать еще более строгие правила физического шопинга, поскольку интернет-магазины не могут удовлетворить все повседневные потребности.

Возможности очных покупок - чего и почему не хватает больше всего

Выяснилось, что у 95% жителей Латвии в настоящее время есть по крайней мере одна категория товаров или услуг, возможностей очного приобретения которых им крайне не хватает. В свою очередь у 77% потребителей имеется по крайней мере одна группа услуг и товаров, приобретение которых на месте очень актуально или необходимо. При этом большая часть общества (77%) готова соблюдать еще более жесткие меры эпидемиологической безопасности в магазинах, если только это обеспечит возможность делать покупки очно.

Больше всего людям в настоящее время не хватает возможностей получить услуги ухода за красотой (72%) и купить очно одежду или обувь для взрослых (69%) и детей (43%). Почти так же часто людям не хватает возможности посещать культурные мероприятия (65%), пользоваться на месте услугами общественного питания (59%), а также приобретать необходимые товары для дома (62%).

По очным занятиям спортом и примерке спортивных товаров в примерочных тоскуют соответственно 40% и 39% латвийцев. Довольно большому количеству не хватает возможности физически приобрести также строительные материалы (50%), товары для хобби (49%), косметику (42%), электротовары (40%), принадлежности для автомобилей (39%), мебель (38%) и книги (36%). Немного меньше дискомфорта у людей вызывает запрет на приобретение очно бытовой техники (29%) и игрушек (27%).

"Мы являемся свидетелями печальной ситуации. С одной стороны, у многих людей в настоящее время есть обоснованная необходимость в очных покупках. С другой - у торговых предприятий есть хорошие предложения и заполненные товаром склады. Однако, хотя обе стороны и готовы к соблюдению более строгих правил, они по-прежнему разделены. 2