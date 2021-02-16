Вт, 16.02.2021
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Арнольд Шварценеггер о Юрии Власове
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В Зиепниеккалнсе в садовых домиках обнаружен уже второй труп за месяц

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Уже дважды в этом месяце полиция выезжала в садовые домики в Зиепниеккалнсе в связи со смертями людей. В начале февраля, упав в бочку, погибла женщина, в свою очередь в воскресенье там же неподалеку сгорел бездомный. Оба погибших ходили в гости к некому мужчине и чрезмерно употребляли алкоголь, сообщает передача Degpunktā.

Утром в понедельник местный житель Андрей находился в шоковом состоянии, так как скромная обитель соседа загорелась, пока он отдыхал в своем сарайчике парой метров дальше.

"Спал, появился дым. Я даже не успел одеться, так как забило дыхание от дыма. Оказалось, здесь умер человек, и все", - рассказал проживающий на огородах мужчина.

Пожарные нашли тело человека. Андрей говорит, что это не был его друг Александр, а гость, незнакомый ему: "Я думал, что Саша сгорел, но это не был хозяин будки. Он еще с утра приходил ко мне поболтать", - рассказал мужчина.

Совсем недавно там же, в том же дворе, погиб еще один человек. Женщина, приходившая к Андрею в гости, пьяная упала в бочку и замерзла.

Тогда полиция подтвердила, что признаков насилия на теле женщины найдено не было. Андрей же говорит, что для него ужасов достаточно и он рассматривает возможность поиска приюта в другом месте. Смертей в его дворе слишком много: "Женщина умерла здесь, в бочке, после этого сосед сгорел".

Полиция начала расследование, чтобы выяснить причины смерти погибшего в пожаре человека.

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