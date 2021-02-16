114-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев сенсационно вышел в полуфинал Australian Open

Матч продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 114-й ракетки мира Аслана Карацева.

По ходу матча 27-летний Карацев 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету 29-летнего Димитрова, который занимает 18-е место в мировом рейтинге, девять эйсов, семь двойных ошибок и четыре брейка. Ранее между собой игроки не встречались.

В полуфинале турнира Карацев сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым.

Карацев пробился в основную сетку Australian Open через квалификацию. Для него это дебют на турнирах серии "Большого шлема". На следующей неделе он гарантированно попадёт в топ-50 мирового рейтинга, а в случае выхода в финал - в топ-30.