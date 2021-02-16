За сутки подтверждено 713 новых случаев Covid-19, умерли 18 человек

Умершие входили в возрастные группы от 35 до 100 лет:

один человек в возрасте 35-40 лет;

три человека в возрасте 60-65 лет;

семь человек в возрасте 70-80 лет;

четыре человека в возрасте 80-90 лет;

три человека в возрасте 90-100 лет.

В понедельник сделано 12 908 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 77 697 человек, умерли 1486 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 538,4 случая.

В понедельник госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 8

Из больниц за прошедшие сутки выписаны 93 пациента, в том числе трое переведены в другие медучреждения.