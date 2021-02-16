Вт, 16.02.2021
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За сутки подтверждено 713 новых случаев Covid-19, умерли 18 человек
Госпитализированы 88 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 713 новых случаев Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 35 до 100 лет:

  • один человек в возрасте 35-40 лет;
  • три человека в возрасте 60-65 лет;
  • семь человек в возрасте 70-80 лет;
  • четыре человека в возрасте 80-90 лет;
  • три человека в возрасте 90-100 лет.

В понедельник сделано 12 908 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 77 697 человек, умерли 1486 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 538,4 случая.

В понедельник госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Из больниц за прошедшие сутки выписаны 93 пациента, в том числе трое переведены в другие медучреждения.

В настоящее время в больницах Латвии лечение проходят 917 пациентов с Covid-19, что на 22 меньше, чем днем ранее. У 837 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 80 - в тяжелой.

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