За сутки подтверждено 713 новых случаев Covid-19, умерли 18 человек

Умершие входили в возрастные группы от 35 до 100 лет:
- один человек в возрасте 35-40 лет;
- три человека в возрасте 60-65 лет;
- семь человек в возрасте 70-80 лет;
- четыре человека в возрасте 80-90 лет;
- три человека в возрасте 90-100 лет.
В понедельник сделано 12 908 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 77 697 человек, умерли 1486 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 538,4 случая.
В понедельник госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Из больниц за прошедшие сутки выписаны 93 пациента, в том числе трое переведены в другие медучреждения.
В настоящее время в больницах Латвии лечение проходят 917 пациентов с Covid-19, что на 22 меньше, чем днем ранее. У 837 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 80 - в тяжелой.