Видео ⟩ Сергей Жуков рассказал о своем заболевании и операциях

Жуков дал интервью на YouTube-канале FAMETIME.TV, в котором признался в проблемах со здоровьем. У артиста они возникли после того, как он ударился за кулисами. Все произошло два года назад. После удара на животе певца появился синяк. Сначала он не обратил на него внимания, но оказалось, что все куда серьезнее.

Жизнь Сергея Жукова оказалась под угрозой. У него развилась грыжа. Медики не могли дать никаких точных прогнозов о его состоянии.

"Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы", - процитировал врачей Жуков.

В тот момент жена и дети певца были в другой стране. Он со всем справлялся почти в одиночку. Сергей признался, что ему приходилось носить пятикилограммовый аппарат с трубками. Все это продолжалось три месяца. Он даже записал в соцсетях обращение к поклонникам и попросил за него помолиться. Через неделю Жуков стал поправляться.

После завершения лечения Сергей решил меньше выступать и отказаться от вредных привычек - бросил курить и пить.

Не больше 8 концертов в месяц. А если это тур, то концерты не каждый день. Пока он до сих пор не может решить проблему со сном. Сказываются 25 лет гастролей. Супруга певца Регина отметила, что у Сергея была зависимость от своих концертов. Жукову просто нравилось то, что он делает.

Напомним, в марте 2020 года Жуков рассказал, что ему "отрезали половину тела" из-за опухоли. После он получил экспериментальный медицинский аппарат, с которым ходил два месяца. Сергею стало лучше лишь после третьей операции.