Ограничения из-за Covid-19: с декабря пограничники наштафовали более чем на 60 000 евро

Он проинформировал, что погранохрана каждый день начинает десятки процессов о нарушениях, связанных с несоблюдением эпидемиологических требований.

Из его слов становится понятным, что в связи с контролем ограничений из-за Covid-19 у латвийских пограничников сейчас гораздо больше работы у внутренних границ Евросоюза, так как потоки через внешние границы - с Россией и Беларусью - очень сильно снизились.

"В декабря, январе легковые автомобили [внешнюю границу] пересекали всего в объеме 3%, если сравнивать с тем же периодом времени год назад. В основном внешнюю границу пересекают грузоперевозчики и отдельные лица, на которых относятся исключения.

Из всех пересекающих [внешнюю] границу 99,5% - это те, кто попадает в категории исключения, а 0,5% - с индивидуальным разрешением начальника погранохраны, в частности, люди едут на похороны, для ухода за больным родственником, для приведения в порядок вопроса вида на жительство, для решения вопросов о наследстве", - пояснил Пуятс.