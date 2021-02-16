Вт, 16.02.2021
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Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Ограничения из-за Covid-19: с декабря пограничники наштафовали более чем на 60 000 евро

ФОТО: RomanR, Shutterstock.

С 7 декабря Госпогранохрана (VRS) за несоблюдение установленных из-за Covid-19 ограничений начала 1483 процесса административного нарушения и применила денежные штрафы на общую сумму в более чем 60 000 евро, заявил передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник VRS генерал Гунтис Пуятс, сообщает агентство LETA.

Он проинформировал, что погранохрана каждый день начинает десятки процессов о нарушениях, связанных с несоблюдением эпидемиологических требований.

Из его слов становится понятным, что в связи с контролем ограничений из-за Covid-19 у латвийских пограничников сейчас гораздо больше работы у внутренних границ Евросоюза, так как потоки через внешние границы - с Россией и Беларусью - очень сильно снизились.

"В декабря, январе легковые автомобили [внешнюю границу] пересекали всего в объеме 3%, если сравнивать с тем же периодом времени год назад. В основном внешнюю границу пересекают грузоперевозчики и отдельные лица, на которых относятся исключения.

Из всех пересекающих [внешнюю] границу 99,5% - это те, кто попадает в категории исключения, а 0,5% - с индивидуальным разрешением начальника погранохраны, в частности, люди едут на похороны, для ухода за больным родственником, для приведения в порядок вопроса вида на жительство, для решения вопросов о наследстве", - пояснил Пуятс.

Таким образом минимум по отношению к одной внешней границе он не видит нужды закрывать несколько контрольно-пропускных пунктов, чтобы оставшиеся можно было контролировать эффективнее, как это ранее предлагал министр сообщения Талис Линкайтс.

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