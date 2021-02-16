Линкайтс: в случае необходимости правительство будет готово поддержать airBaltic

Правительство понимает, насколько важное значение имеет airBaltic и авиация в целом для обеспечения сообщения с Латвией. "Это мы отмечаем каждый раз, когда принимаем решения о каких-либо ограничениях, связанных с перемещением между странами", - сказал министр.

Он отметил, что ситуация в авиации не улучшается - Европа по-прежнему охвачена пандемией и объемы пассажирских перевозок между странами очень малы.

По словам Линкайтса, есть надежда, что в конце весны или начале лета ситуация позволит возобновить поездки, и "тогда одна большая часть флота airBaltic будет использоваться так же, как раньше".

Как сообщалось, в июле прошлого года Европейская комиссия одобрила решение правительства Латвии вложить в основной капитал airBaltic 250 млн евро в качестве поддержки во время кризиса из-за Covid-19. В результате основной капитал airBaltic увеличился до 506,5 млн евро.

В январе этого года airBaltic перевезла 44 400 пассажиров, что на 86% меньше соответствующего периода прошлого года.