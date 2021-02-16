Дело о клевете на ветерана: прокурор попросила наказать Навального штрафом

В свою очередь защита Алексея Навального просила суд оправдать его по этому делу.

В начале третьего заседания по делу о клевете на ветерана, прокурор Флорова предложила выделить материалы уголовного дела в отдельное производство и направить их в СК из-за слов Навального в адрес прокурора, судьи и потерпевшего, которые она посчитала оскорбительными.

В ответ на это оппозиционер назвал себя "самыми милым подсудимым", и отметил, что "мы присутствовали при рождении нового уголовного дела".

В свою очередь рассматривающая дело мировой судья Вера Акимова посчитала ходатайство преждевременным. Решение по данному вопросу будет принято при вынесении решения по уголовному делу.