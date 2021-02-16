Вт, 16.02.2021
Всю систему надо менять. Сантехник Навальный Петр Зуев, российский пенсионер
Петр Зуев, российский пенсионер
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Дело о клевете на ветерана: прокурор попросила наказать Навального штрафом

Алексей Навальный ФОТО: EPA/BABUSHKINSKY DISTRICT COURT PRESS SERVICE HANDOUT

В среду, 16 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы состоялось третье слушание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. В ходе заседания прокурор Екатерина Флорова, представляющая сторону обвинения, попросила суд приговорить оппозиционера к денежному штрафу в размере 950 тысяч рублей (около 10 626 евро), пишет "Медуза".

В свою очередь защита Алексея Навального просила суд оправдать его по этому делу.

В начале третьего заседания по делу о клевете на ветерана, прокурор Флорова предложила выделить материалы уголовного дела в отдельное производство и направить их в СК из-за слов Навального в адрес прокурора, судьи и потерпевшего, которые она посчитала оскорбительными.

В ответ на это оппозиционер назвал себя "самыми милым подсудимым", и отметил, что "мы присутствовали при рождении нового уголовного дела".

В свою очередь рассматривающая дело мировой судья Вера Акимова посчитала ходатайство преждевременным. Решение по данному вопросу будет принято при вынесении решения по уголовному делу.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу осенью 2023 года. Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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