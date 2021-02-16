Вт, 16.02.2021
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Серена Уильямс победила Симону Халеп и вышла в полуфинал Australian Open

Серена Уильямс ФОТО: AP/Scanpix

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, победив румынку Симону Халеп.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счётом 6:3, 6:3.

По ходу матча 11-я ракетка мира, 39-летняя Серена Уильямс, сделала шесть брейков, четыре эйса и один раз ошиблась при подаче. 29-летняя Халеп, занимающая второе место в мировом рейтинге, трижды взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 10:3 в пользу американки.

За выход в финал Серена Уильямс поборется с японкой Наоми Осакой, которая не проигрывает уже 19 матчей подряд. В последний раз она уступала в марте 2020 года.

Напомним, что Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров "Большого шлема". Ей не хватает ровно одного титула, что сравняться с рекордом Маргарет Корт.

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