Covid-19: в Литве зарегистрировано 300 случаев за сутки, в Эстонии - 622

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5702 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 622, то есть 10,9% от общего количества тестов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семеро человек.

Об этом сообщил департамент здоровья, отметив, что согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 374 человек. 262 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 637,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,2% от общего количества сделанных тестов.

Литва

В Литве за прошедшие сутки было проанализировано 6680 анализов, удельный вес положительных результатов составил 4,5%. Выявлено 300 новых случаев Covid-19, скончались десять человек.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 191 264 жителей Литвы, выздоровели 175 278 человек.

Умерли в Литве 3095 человек с Covid-19.

В больницах лечатся 1057 пациентов с коронавирусом, 97 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии, 62 необходима искусственная вентиляция легких. В лечение 851 пациента используются кислородные маски.