Covid-19: в Литве зарегистрировано 300 случаев за сутки, в Эстонии - 622
За минувшие сутки в Эстонии было выявлено 622 новых случая Covid-19, скончались семь человек. В Литве - 300 новых случаев и десять смертей.
За минувшие сутки в Эстонии было выявлено 622 новых случая Covid-19, скончались семь человек. В Литве - 300 новых случаев и десять смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5702 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 622, то есть 10,9% от общего количества тестов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семеро человек.
Об этом сообщил департамент здоровья, отметив, что согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 374 человек. 262 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 637,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,2% от общего количества сделанных тестов.
Литва
В Литве за прошедшие сутки было проанализировано 6680 анализов, удельный вес положительных результатов составил 4,5%. Выявлено 300 новых случаев Covid-19, скончались десять человек.
С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 191 264 жителей Литвы, выздоровели 175 278 человек.
Умерли в Литве 3095 человек с Covid-19.
В больницах лечатся 1057 пациентов с коронавирусом, 97 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии, 62 необходима искусственная вентиляция легких. В лечение 851 пациента используются кислородные маски.
По данным Департамента статистики, кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней в Литве составляет 257,4 случая на 100 000 жителей.