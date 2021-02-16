Вт, 16.02.2021
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Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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На следующей неделе начнется вакцинация от Covid-19 у семейных врачей

Иллюстративное фото ФОТО: Syda Productions/shutterstock.com

Несмотря на то, что план вакцинации от Covid-19 предусматривал начать вакцинацию жителей с марта, у семейных врачей вакцинацию можно будет начать уже со следующей недели, во вторник на заседании правительства проинформировала президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, сообщает агентство LETA

В то же время она указала, что перед вакцинацией есть еще много неясных вопросов, например, создание списков.

Как рассказала руководитель ассоциации, пока что не ясно, будет ли список вакцинируемых создан на портале manavakcina.lv, или же он будет создан семейными врачами и после этого интегрирован в систему. В данный момент ведутся переговоры с Бюро вакцинации и Министерством здравоохранения, чтобы найти общее решение.

"Мы очень хотели бы решить этот вопрос на этой неделе, так как на следующей неделе нам предлагают начать вакцинацию",

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- сказала Вейде, добавив, что вакцинация запланирована на начала марта, как это предусматривает план вакцинации, однако оценивается возможность начать ее раньше.

В то же время семейный врач выразила опасения по поводу мощности системы э-здоровья для вакцинации. Она указала, что э-здоровье регулярно сталкивается с техническими проблемами, а предусмотренный для вакцинации портал будет готов только через восемь недель.

Напомним, правительство ранее поддержало план Минздрава, предусматривающий до конца лета вакцинировать от Covid-19 70% взрослого населения страны.

Планируется, что вакцинацию будут обеспечивать семейные врачи, частные и муниципальные лечебные учреждения, университетские больницы, комплексы вакцинации национального масштаба, а также будет осуществляться вакцинация на выезде.

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