Новый поворот в борьбе певицы Ladybird за возвращение детей

Певица раскрыла изданию Privātā Dzīve, что рассмотрение дела перенесено на 8 апреля. "Не хватило времени, чтобы собрать все доказательства, потому что с моей стороны проведено действительно серьезное расследование", - рассказывает Ladybird.

В настоящее время определено, что певица может встречаться с детьми лично под присмотром назначенного лица. "Так как продолжается уголовное дело, я смогу встречаться с детьми так же часто, как и раньше - два раза в неделю. Только теперь это будет лично, и я очень этому рада. Постепенно все становится на свои места," - с оптимизмом рассказывает Ladybird.

Напомним, что у певицы отняли несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся у отца.

Татьяна может видеть своих детей лишь два раза в неделю. Но даже эти встречи проходят удаленно. Она надеется, что после суда все изменится.

Сыну Татьяны 4 года, а дочери - 2.

Ранее близкая подруга Ladybird, певица Дженни Мэй (Jenny May), обратилась к общественности в социальных сетях с просьбой помочь Ladybird материально. "Татьяна борется за то, чтобы вернуть детей, хотя бы за возможность увидеться с ними, потому что она лишена такой возможности. Поскольку Татьяна не является гражданкой США и не может работать во время уголовного процесса, она не может позволить себе ни адвоката, ни оформления кучи документов, на что требуются серьезные суммы", - сообщила Мэй.

Также ранее отец детей Майкл Ларсен создал аккаунт в Instagram, в котором обратился к общественности за помощью в поиске своих детей Анники и Райана. Мужчина указал, что последний раз малышей видели вместе с Татьяной.