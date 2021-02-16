Число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось до 917

Из больниц за прошедшие сутки выписаны 93 пациента, в том числе трое переведены в другие медучреждения.

В настоящее время в больницах Латвии лечение проходят 917 пациентов с Covid-19, что на 22 меньше, чем днем ранее. У 837 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 80 - в тяжелой.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 713 новых случаев Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 35 до 100 лет.

В понедельник сделано 12 908 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.