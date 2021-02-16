Число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось до 917
В понедельник госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В понедельник госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, в том числе три человека переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Из больниц за прошедшие сутки выписаны 93 пациента, в том числе трое переведены в другие медучреждения.
В настоящее время в больницах Латвии лечение проходят 917 пациентов с Covid-19, что на 22 меньше, чем днем ранее. У 837 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 80 - в тяжелой.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 713 новых случаев Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 35 до 100 лет.
В понедельник сделано 12 908 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 77 697 человек, умерли 1486 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 538,4 случая.