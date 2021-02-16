В Канаде сыграли самый длинный хоккейный матч в истории

Сообщается, что благотворительный матч на открытой ледовой площадке продолжался без перерыва более 252 часов - с 4 по 15 февраля. Матч между командами "Надежда" (Team Hope) и "Излечение" (Team Cure) завершился победой первых со счётом 2649:2528.

В ходе этой акции было собрано 1,8 миллиона долларов США на исследования в области борьбы с раковыми заболеваниями в Университете Альберта, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

В матче приняло участие 40 спортсменов, которые сменяли друг друга. Иногда по ночам при порывах ветра столбик термометра на открытой коробке опускался до минус 55 градусов Цельсия.

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От мороза у игроков лопались шайбы и трескалась экипировка, но хоккеистам удалось избежать обморожений и серьёзных травм. Они отделались лишь синяками и большими мозолями на руках и ногах.

Из-за пандемии коронавируса матч проводился без зрителей, но транслировался в интернете. Окончание игры отметили фейерверком.

"Это однозначно самая холодная игра в истории хоккея. Игроки настоящие бойцы", - приводит CBC слова организатора матча Кэти Галахер.