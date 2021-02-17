Нападающий "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Швеции

27-летний канадец продолжит карьеру в команде "Оскарсхамн". Соглашение с форвардом подписано до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт шведского клуба.

Напомним, Липон ещё в понедельник провёл матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) между "Динамо" и казанским "Ак Барсом" (3:4).

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Липон набрал 20 (8+12) очков при полезности "-5" и 62 минутах штрафа в 37 матчах. Для нападающего "Динамо" стал первым клубом за пределами Северной Америки.

По неофициальный информации, Липон готов вернуться в "Динамо" в следующем сезоне. Кстати, за "Оскарсхамн" выступает другой экс-динамовец - канадец Эндрю О'Брайен, который покинул Латвию в ноябре прошлого года.