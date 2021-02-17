Звезда недели ⟩ Яна Троянова: смерть сына, алкоголизм, любовь зрителей и поддержка Навального

Трояновой было страшно, что журналисты узнают, что ее сын покончил с собой. Долгое время она старалась скрывать эту часть своей биографии.

"Я не могла заговорить об этом", - призналась актриса.

В нескольких интервью она признавалась, что после трагедии начала пить, пыталась покончить с собой. От смерти ее спасли съемки в фильме "Кококо" в 2012 году.

"Если честно, я даже не помню, как делала эту роль. Помню только Аню Михалкову и Васю Сигарева, которые меня из рук в руки передавали. После смены Аня мне позволяла выпить - понимала, что по-другому все равно ничего не будет", - признавалась Яна в интервью "Медузе".

Это ее губило. Она начала употреблять алкоголь. Муж сказал ей, что пора уже об этом начать говорить.

"Нет такого горя, которое нельзя пережить", - сказала Троянова в интервью Ксении Собчак.

Актриса осознает, что она уже это пережила и "с уважением отпустила" сына, понимая, что это его выбор. После его смерти Яна пила три года. Актриса отмечает, что поступала тогда как эгоистка. Однажды она села в свою спортивную машину, включила Земфиру, разогналась, выехала на встречную полосу и отпустила руки. В тот момент Троянова понимала, что дальше жить не может.

"В этот момент не работает мозг... Все как в х****м кино", - призналась она.

Тогда руль сам свернул на другую сторону дороги. Столкновения не произошло. Потом Яне во сне явился сын, который запретил ей совершать что-то подобное.

В какой-то момент Троянова поняла, что не имеет права страдать. Она посчитала, что не даст обществу увидеть себя жертвой. Скоро у Яны уже семь лет трезвости. Актриса всегда помнит, что у нее несовместимость с алкоголем - ей нельзя употреблять спиртное.

Яна Троянова ФОТО: скриншот видео

Политическая позиция

Яна Троянова никогда не скрывала свою оппозиционную позицию и проявляла симпатию к Алексею Навальному.

"Самое страшное - это самоцензура. Люди включили ее раньше, чем появилась реальная угроза. Это и есть тот системный дракон, которого надо в себе убивать. А дальше работает прилюдная порка", - говорила Яна в 2018 году в интервью "Медузе".

То же самое она подтверждала и в интервью Ирине Шихман в 2018 году.

Троянова всегда подчеркивала, что ей ничего не говорят насчет ее взглядов, потому что она не зациклена на работе.

"Я как никто понимаю: сегодня у меня есть кино, а завтра его может уже не быть, не потому, что его отняли, его сложно отнять - думаю, оно само у меня пройдет. Я не ищу ролей, не хожу на кастинги, не жду потом днями телефонного звонка", - говорила она.