Вакцинные паспорта. Станут ли они документом новой эпохи?

Еще недавно вакцинными паспортами пугали друг друга только конспирологи. Сейчас в мире всерьез идет дискуссия о том, поможет ли такой документ открыть границы для путешественников.

IT-компании, авиаперевозчики и даже правительства отдельных стран выступают за введение вакцинных паспортов. Противники говорят о возможном нарушении прав человека, сомнительной эффективности таких паспортов и предлагают не торопиться. Кто победит в этом споре?

Греция на передовой

Многие считают, что вакцинные паспорта помогут возродить туризм, одну из самых пострадавших из-за пандемии отраслей.

В тяжелом положении оказалась Греция, для которой туризм - это 20% ВВП: пандемия обрушилась на нее в тот момент, когда страна все еще выбиралась из тяжелейшего финансового кризиса.

В туризме здесь занят каждый пятый. Падение доходов в этой сфере составило в Греции около 80%.

"Не открываться в этом году - не вариант, - говорит Алексис Комнинос, ведущий отельер, занимающийся бизнесом на острове Санторини. - Если мы потеряем этот туристический сезон, нас ждет действительно тяжелое время".

В качестве выхода из ситуации премьер Греции Кариакос Мицотакис предложил Евросоюзу наконец-то всерьез рассмотреть идею вакцинных паспортов.

"Люди, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность свободно путешествовать. Это также будет положительным стимулом для поощрения граждан к вакцинации, которая является единственным способом гарантировать возвращение к нормальной жизни", - утверждает премьер Греции в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В конце января в Греции начали выдавать цифровые сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса. Не дожидаясь одобрения ЕС, Греция решила продемонстрировать на практике, что вакцинные паспорта принесут лишь пользу, и заключила договор с Израилем.

В девятимиллионном Израиле около 3,5 млн человек уже вакцинированы, но граждане Израиля составляют слишком маленький процент от всех туристов в Греции.

В 2019 году отдохнуть в Грецию приехали 34,2 млн туристов, из них менее миллиона - из Израиля.

Чтобы рассчитывать на восстановление туристического потока, Греции придется вернуть своих постоянных гостей - в первую очередь жителей Германии и Великобритании. А эти страны не торопятся соглашаться на вакцинные паспорта.

Аргументы против

"Речь не идет о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной или непременным условием для путешествий",- подчеркивает премьер Греции в своем письме в ЕС.

Однако люди, которые по разным причинам не хотят или не могут сделать прививку от коронавируса, опасаются, что именно это и произойдет: чтобы поехать в другую страну, нужно будет обязательно привиться.

Но вакцинные паспорта используются в мире уже давно, только называются они международным сертификатом вакцинации или "желтыми карточками". Такие карточки путешественники получают, делая прививку от краснухи, холеры, желтой лихорадки, малярии или дифтерии.

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