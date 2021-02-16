Вакцинные паспорта. Станут ли они документом новой эпохи?

Европа не определилась
Многие страны Европы, также зависящие от туристов, поддерживают Грецию. В той или иной мере за вакцинные паспорта выступают Италия, Португалия, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Словакия и Венгрия.
Но в целом Европа пока не пришла к единому мнению.
ВОЗ на данный момент не считает вакцинацию гарантией предотвращения передачи вируса. Тем не менее и в ВОЗ считают, что какая-то система подтверждения иммунитета может стать необходимой для путешествий.
Спецпредставитель ВОЗ в Европе Давид Набарро заявил, что вернуться к нормальной жизни людям помогут сверхбыстрые тесты на Covid-19, но предупредил, что те, кто не может привиться, столкнутся с ограничениями.
Набарро, один из ведущих экспертов ВОЗ, считает, что людям придется на короткое время смириться с этой суровой реальностью - до тех пор, пока острый дефицит вакцин не будет преодолен. По его словам, это случится уже в ближайшие месяцы, поскольку их производство быстро растет.
Введение вакцинных паспортов или сертификатов для путешественников, по его мнению, требует согласования на межгосударственном уровне, что не так просто.
"Да, я думаю, что со временем появится система, с помощью которой человек будет иметь возможность продемонстрировать свой иммунный статус относительно ковида. Но это требует некоторых усилий", - сказал Набарро в интервью британскому телеканалу ITV.
Еще в октябре ВОЗ договорилась о сотрудничестве с Эстонией в разработке международного сертификата вакцинации.
С сомнением относятся к инициативе в Германии и Франции - там считают, что вакцинные паспорта приведут к тому, что часть людей будет получать особые привилегии.
В проигрыше останется молодежь, которая, по действующей в странах схеме вакцинации, получит прививку в последнюю очередь.
Совет по этике, независимый орган, консультирующий правительство Германии, посоветовал не предоставлять специальных условий тем, кто получил прививку.
Власти Великобритании считают, что нормализовать ситуацию сможет прежде всего сочетание всеобщей вакцинации и экспресс-тестов на вирус.
Британский премьер Борис Джонсон заявил 15 февраля, что Великобритания не намерена вводить вакцинные паспорта для внутреннего пользования, но признал, что подобные справки могут оказаться неизбежными при поездках за границу.
"Я думаю, неизбежно то, что многих заинтересует эта идея - иметь возможность показать, что вы вакцинированы от Covid-19 - также, как вам, чтобы путешествовать, иногда нужно предъявить что-то в доказательство прививки от желтой лихорадки и других болезней", - сказал Борис Джонсон.
"Я думаю, это случится в будущем, - добавил премьер-министр. - То, чего, я думаю, не будет в нашей стране - так это паспортов, позволяющих вам сходить в паб или что-то в этом роде".
Ранее министр британского правительства Надим Захави, отвечающий за вакцинацию против Covid-19, также обещал, что вакцинных паспортов не будет, но отправляющиеся за границу смогут взять у своего врача справку, если это будет нужно.