Частичное возобновление очного обучения и пособие в 500 евро: что сегодня решило правительство?

В пресс-конференции приняли участие: Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр здравоохранения Даниелс Павлютс;

Министр благосостояния Рамона Петравича;

Министр образования и науки Илга Шуплинска;

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.

Видео: Пресс-конференция после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению

В самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19 очное обучение смогут возобновить ученики 1-4-х классов

С понедельника в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19 очное обучение смогут возобновить ученики 1-4-х классов, свидетельствует концептуальное соглашение Кабинета министров.

Министры концептуально поддержали предложение впредь при организации общеобразовательного процесса учитывать региональный принцип, при выполнении конкретных условий допускающий возобновление очного обучения в школах тех самоуправлений, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Более конкретное предложение будет рассмотрено на заседании правительства в четверг, 18 февраля. Тогда же будет принято окончательное решение. 2

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что до четверга Министерство здравоохранения проконсультируется со специалистами о том, каким образом лучше всего получать данные об изменениях заболеваемости Covid-19 в самоуправлениях.

Согласно новейшим данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости в 200 случаев на 100 тыс. жителей на сегодняшний день не превышен в 20 самоуправлениях Латвии: Алсунгском, Цесвайнском, Дундагском, Дагдском, Дурбском, Эргльском, Яунпиебалгском, Кегумском, Кулдигском, Лиелвардском, Мерсрагском, Наукшенском, Неретском, Павилостском, Руцавском, Руйенском, Салацгривском, Саулкрастском, Скрундском и Вэцпиебалгском.

Правительство поддержало выплату единоразового пособия в размере 500 евро на ребенка

Правительство поддержало поправки к закону о преодолении последствий распространения Covid-19, предусматривающие выплату единоразового пособия семьям в размере 500 евро на одного ребенка.

Поддержка будет предоставлена лицам, имеющим право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственное семейное пособие или доплату к семейному государственному пособию за ребенка с инвалидностью, а также лицам, которые в связи с рождением ребенка имеют право на получение материнского пособия.

Несмотря на то, что на этот раз предложение о выплате пособия в размере 500 евро на одного ребенка было внесено Национальным объединением, министр благосостояния Рамона Петравича ("За человечную Латвию"; KPV LV) заявила, что она предлагала ввести этот новый вид поддержки еще год назад.

По мнению Петравичи, положительным моментом является то, что семьи не будут сортироваться по размеру дохода, потому что во время кризиса пострадало практически каждое домохозяйство. 2

Министр также подчеркивает, что в ходе переговоров с партнерами по коалиции она попытается добиться и поддержки предложения о выделении пособия в размере 200 евро пенсионерам и людям с особыми потребностями.

Государственное агентство социального страхования выплатит вышеупомянутое пособие без подачи заявления до 31 марта 2021 года.

Тем, кто с 1 марта 2021 года до окончания чрезвычайного положения квалифицируется для получения этой поддержки, пособие без подачи заявления будет выплачено в течение 30 дней с момента получения лицом права на пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года или государственного семейного пособия.