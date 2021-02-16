Министр финансов ФРГ: Отношения России и ЕС достигли низшей точки

Отношения между Россией и Европой достигли низшей точки из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmeier), выступая во вторник, 16 февраля, с видеообращением к участникам VIII Конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией "Новые пути развития: российско-германское партнерство". Мероприятие организовано Германо-российской внешнеторговой палатой (AHK) и Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

🔴 LIVE Russlandkonferenz 🇩🇪🤝🇷🇺 2021 I Bundeswirtschaftsminister @peteraltmaier und Russlands Industrie- und Handelsminister Denis Manturow @minpromtorg_rus sprechen ein Grußwort. Schalten Sie sich dazu: https://t.co/tTHRCaYFM4 @DIHK_News pic.twitter.com/OhKdpdWq4T — AHK Russland (@AHK_Russland) February 16, 2021

"С политической точки зрения мы находимся скорее в сложной фазе наших отношений. Проблема с аннексией Крыма и конфликт на востоке Украины до сих пор не решены", - признал министр. Далее он отметил, что попытка отравления Навального запрещенным веществом группы "Новичок" и последующий приговор к нескольким годам тюрьмы "противоречат принципам правового государства".

"Мы осуждаем применение химического оружия и серьезные нарушения прав оппозиционеров", - продолжил Альтмайер, отметив, что реакцией на это "может стать только единый ответ всех членов Евросоюза".

Минфин ФРГ - за "усиление диалога в рамках действующих санкций"

Вместе с тем и ЕС, и Германию в частности объединяет "стратегический интерес к поддержанию диалога с Россией", к примеру, о ситуации в Сирии, Ливии, Иране, а также по вопросам контроля над вооружениями, изменения климата и борьбы с эпидемиями, заявил Петер Альтмайер. По его мнению, Германия и Россия по-прежнему заинтересованы в экономическом сотрудничестве друг с другом, и Минфин ФРГ выступает за "усиление экономико-политического диалога в рамках действующих санкций".

Примером такого сотрудничества Альтмайер назвал газопровод "Северный поток - 2", подчеркнув, что его позиция "до сих пор не изменилась". "Было бы неправильно постоянно ставить проект под вопрос. Для поставок газа необходимы безопасность и надежность на долгосрочную перспективу", - заявил министр.