Около 500 семейных врачей выразили готовность проводить вакцинацию против Covid-19
В общей сложности около 500 семейных врачей выразили готовность проводить вакцинацию против Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
В общей сложности около 500 семейных врачей выразили готовность проводить вакцинацию против Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Он добавил, что вскоре начнется вакцинация пенсионеров в возрасте от 70 лет, поэтому планируется, что семейные врачи приступят к проведению вакцинации уже на следующей неделе.
Министр также указал на то, что сейчас стабильность платформы электронной системы здравоохранения является неудовлетворительной, поэтому для нужд вакцинации было решено создать новую, отдельную систему.