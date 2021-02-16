Вт, 16.02.2021
Мы не только врачи, но и такие же люди. Мы также хотим встречаться, отмечать юбилеи, ходить в театр и, наконец, делать покупки в больших торговых центрах. Надо еще потерпеть. И все будет хорошо! Точно будет, не может все время быть плохо. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
1
1 мин для прочтения

Около 500 семейных врачей выразили готовность проводить вакцинацию против Covid-19

Врач и пациент ФОТО: Getty Images

В общей сложности около 500 семейных врачей выразили готовность проводить вакцинацию против Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он добавил, что вскоре начнется вакцинация пенсионеров в возрасте от 70 лет, поэтому планируется, что семейные врачи приступят к проведению вакцинации уже на следующей неделе.

Министр также указал на то, что сейчас стабильность платформы электронной системы здравоохранения является неудовлетворительной, поэтому для нужд вакцинации было решено создать новую, отдельную систему.

Последние новости

НАВЕРХ
Back