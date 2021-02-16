Фото ⟩ На Сицилии произошло извержение вулкана Этна: пепел покрыл дома и улицы по всему городу
Вечером во вторник, 16 февраля, на острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна, что вынудило аэропорт Катании приостановить работу.
Вечером во вторник, 16 февраля, на острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна, что вынудило аэропорт Катании приостановить работу.
Над вулканом поднялось огромное облако дыма, а по склонам потекла лава, сообщают местные СМИ. Пока нет никаких доказательств того, что извержение причинило ущерб или пострадали люди.
Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021
Лава достигла высоты 2 000 метров, сообщает информагентство Adnkronos.
Аэропорт Катании временно приостановил работы из-за переносимого по воздуху пепла.
NEW - Majestic eruption from Mount #Etna in #Sicily this afternoon. pic.twitter.com/XNQNN5RA2V— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) February 16, 2021
Hi, Etna. You're beautiful, but... This wasn't necessary, was it? pic.twitter.com/I1Bg4X1ngs— trust no one. (@justwayalex) February 16, 2021
Пепел покрыл дома и улицы по всему городу.
Этна - крупнейший в Европе действующий вулкан, его извержения в последние годы происходят раз в несколько месяцев. Обычно они не приводят к каким-либо разрушениям.
Вулкан на востоке Сицилии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
#Etna vista da casa mia in Sicilia. Affascinato ma cagato in mano. pic.twitter.com/h7C529M9U7— Zoltaren (@zoltaren) February 16, 2021