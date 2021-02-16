Фото ⟩ На Сицилии произошло извержение вулкана Этна: пепел покрыл дома и улицы по всему городу

Над вулканом поднялось огромное облако дыма, а по склонам потекла лава, сообщают местные СМИ. Пока нет никаких доказательств того, что извержение причинило ущерб или пострадали люди.

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

Лава достигла высоты 2 000 метров, сообщает информагентство Adnkronos.

Аэропорт Катании временно приостановил работы из-за переносимого по воздуху пепла.

Пепел покрыл дома и улицы по всему городу.

Этна - крупнейший в Европе действующий вулкан, его извержения в последние годы происходят раз в несколько месяцев. Обычно они не приводят к каким-либо разрушениям.

Вулкан на востоке Сицилии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.