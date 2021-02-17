Ср, 17.02.2021
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На производстве в Резекненском крае взорвался пылевой бункер; эвакуированы 40 человек

ФОТО: Ekrānšāviņš no Twitter.com/LRzinas

Вечером во вторник в Резекненском крае загорелся взорвавшийся на производственном объекте пылевой бункер, сообщает Пожарно-спасательная служба.

Как сообщают новости Латвийского радио, пожар произошел на дочернем предприятии Latvijas Finieris - Verems, которое является крупнейшим промышленным предприятием в Резекненском крае.

Как проинформировали в службе, во вторник в 18:11 был получен вызов в Веремскую волость Резекненского края, где на производственном объекте взорвался один из двух пылевых бункеров. На объекте сработала и пожарная сигнализация, сообщает агентство LETA.

До прибытия пожарных из соседнего здания эвакуировали 40 человек.

К ночи в пылевом бункере продолжалось тление на площади в 50 кв. метров.

В 19:55 пожар был локализован.

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