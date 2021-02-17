На производстве в Резекненском крае взорвался пылевой бункер; эвакуированы 40 человек
Вечером во вторник в Резекненском крае загорелся взорвавшийся на производственном объекте пылевой бункер, сообщает Пожарно-спасательная служба.
Вечером во вторник в Резекненском крае загорелся взорвавшийся на производственном объекте пылевой бункер, сообщает Пожарно-спасательная служба.
Как сообщают новости Латвийского радио, пожар произошел на дочернем предприятии Latvijas Finieris - Verems, которое является крупнейшим промышленным предприятием в Резекненском крае.
Как проинформировали в службе, во вторник в 18:11 был получен вызов в Веремскую волость Резекненского края, где на производственном объекте взорвался один из двух пылевых бункеров. На объекте сработала и пожарная сигнализация, сообщает агентство LETA.
До прибытия пожарных из соседнего здания эвакуировали 40 человек.
К ночи в пылевом бункере продолжалось тление на площади в 50 кв. метров.
В 19:55 пожар был локализован.