Обманывали пожилых: штрафы для бывшего нотариуса и предпринимателя значительно увеличены

Как агентство LETA узнало в Рижском окружном суде, рассматривая дело Пориете и Лаздиньша в апелляционном порядке, Рижский окружной суд признал обоих виновными в мошеннических действиях и приговорил Пориете к денежному штрафу в 90 000 евро, а Лаздиньша - в 80 000 евро. Суд первой инстанции приговорил Пориете к денежному штрафу в 10 700 евро, а Лаздиньша - в 9460 евро.

Решением окружного суда Пориете была признана виновной в совершении уголовных преступлений, связанных с мошенничеством, подделкой документов и злоупотреблением служебным положением, за что ей установлен штраф в размере 180 минимальных заработных плат, то есть 90 000 евро без конфискации имущества.

В свою очередь Лаздиньш был признан виновным в совершении уголовного преступления, связанного с мошенничеством, но был оправдан по обвинению в организации злоупотребления служебным положением, окончательный штраф ему установлен в размере 160 минимальных зарплат или 80 000 евро без конфискации имущества.

Напомним, 28 октября 2019 году суд Видземского предместья Риги в своем решении установил для Пориете штраф в размере 10 700 евро, а для Лаздиньша - в 9460 евро.

Как сообщила прокуратура, нотариус обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении служебным полномочием, подделке документов и выдаче поддельных документов.

Согласно обвинению, обе стороны договорились мошенническим путем получать чужое имущество, подготавливая и добиваясь, чтобы пострадавшие подписывали документы, оставляющие для них неблагоприятные правовые последствия.

Таким образом мошенники вынуждали пострадавших подписывать нотариальные акты и документы, не читая их содержание, не выясняя сути и правовые последствия.

В свою очередь один их обвиняемых злоупотреблял служебным полномочием нотариуса, контактируя с пострадавшими, объясняя содержимое нотариальных документов, невыгодные условия и информацию о недвижимости пострадавших.

Согласно обвинению, преступления были совершены, используя психологическое состояние потерпевших, неспособность понимать и руководить собственными действиями, неспособность понять смысл собственных действий, а также из-за нарушения зрения потерпевших, инвалидности по возрасту и отсутствия юридических знаний.