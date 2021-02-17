В Саласпилсе водитель попался пьяным за рулем дважды за одну ночь

Как сообщает передача Degpunktā, водителя в Саласпилсе от того, чтобы сесть за руль, не удержал даже штраф в несколько тысяч.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Посреди ночи полицейские, следившие за порядком в Саласпилсе и его округе, на размещенных в центре города видеокамерах заметили на автомойке на улице Ригас двух мужчин, которые пошатывались, периодически прикладываясь к бутылке шампанского, и пытались привести в порядок свою Peugeot.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Начальник муниципальной полиции Саласпилса Дзинтарс Строжс рассказал передаче, что сотрудникам центра наблюдения поведение мужчин показалось очень подозрительным. Подозрения укрепил тот факт, что перед тем, как уехать, они увидели машину Госполиции со включенными маячками, и серая Peugeot в этот момент там же на территории автомойки резко остановилась.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

По этой причине на место происшествия был направлен ближайший экипаж муниципальной полиции, который разыскал странную машину, остановил ее и убедился, что подозрения были обоснованными - алкометр показал у водителя Peugeot примерно 2,5 промилле алкоголя.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

На этом история пьяного водителя могла бы закончиться, но нет - уже какое-то время закон в случае первого нарушения не позволяет конфисковать автомобиль. Поэтому полицейские запомнили, что серая машина останется в городе. И не зря, так как уже два с половиной часа спустя тот же самый автомобиль снова появился на мониторах центра видеонаблюдения.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Заметив транспортное средство стражей порядка, Peugeot резко изменила движение и на красный сигнал светофора свернула на Даугавпилсское шоссе, где по встречной полосе начала "убегать" в направлении Саулкалне. Однако вблизи в тот момент находились два экипажа местной полиции, которые незамедлительно бросились по следам водителя и догнали его на съезде в поселок Саулкалне.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

В результате водитель еще раз попал в руки полиции и в этот раз остался без своего транспортного средства, которое было доставлено на полицейскую стоянку. Начат уголовный процесс.