Лидер мирового женского тенниса не смогла выйти в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале 24-летняя Барти потерпела поражение от чешки Каролины Муховой, которая занимает 27-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

За 1 час 57 минут матча Барти сделала три эйса, семь брейков и трижды ошиблась при подаче. 24-летняя Мухова дважды подала навылет, реализовала 10 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

По ходу матча Мухова взяла медицинский перерыв из-за того, что в Мельбурне в эти дни сильная жара. По мнению Барти, этот перерыв задал тон игре и испортил ей матч.

"Правила разрешают звать врача на корт, так что я не переживала. Каролина имела право на этот перерыв, всё нормально. Я и сама так делала, так что нельзя было позволять себе играть вот так. Нельзя, чтобы медицинский перерыв портил мне матч. Я разочарована в себе", - цитирует Барти Herald Sun. ﻿

Мухова, в свою очередь, считает, что медицинский перерыв спас её и после общения с врачом она заиграла быстрее и избегала долгих розыгрышей. "В перерыве мне измерили давление и охладили льдом. Мне сразу стало лучше. Но до этого я была близка к обмороку", - цитирует Мухову Australian Open.﻿