Снежная буря в США: 20 погибших, миллионы остались без электричества
На юге и в центральной части США продолжается снежная буря, унесшая уже более 20 человеческих жизней, без электричества остались миллионы человек, сообщает AFP.
На юге и в центральной части США продолжается снежная буря, унесшая уже более 20 человеческих жизней, без электричества остались миллионы человек, сообщает AFP.
Несколько человек погибли в автоавариях в штатах Техас, Кентукки и Миссури, сообщили местные СМИ.
В тяжелее всего затронутом морозом Техасе женщина и девочка умерли от отравления углекислым газом, когда использовали автомобиль для генерации тепла.
В Хьюстоне в понедельник бездомный замерз насмерть, а другой человек был найден мертвым после возможного замерзания.
В штате Луизиана мужчина умер после того, как разбил голову, поскользнувшись на льду. 10-летний мальчик в штате Теннесси умер после того, как вместе с шестилетней сестрой провалился под лед.
Зимняя буря вызвала минимум четыре торнадо, в результате одного из которых в штате Северная Каролина в понедельник вечером погибли минимум три человека, еще десять получили ранения.
В Техасе вечером во вторник более трех миллионов жителей и предприятий остались без электричества. В столице штата Остине температура воздуха упала до -12 градусов Цельсия.
В связи с бурей объявлено чрезвычайное положение в Техасе, Алабаме, Оклахоме, Канзасе, Миссисипи и Орегоне.
Президент США Джо Байден во вторник пообещал дополнительную чрезвычайную помощь тем, кого коснулась "историческая буря".
На севере Мексики вблизи границы США погибли минимум шесть человек, пятеро из которых замерзли, а один отравился углекислым газом, используя дома обогреватель. После того, как замерзли трубы, по которым в США поставляется природный газ, появились проблемы с энергоснабжением.