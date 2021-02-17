Снежная буря в США: 20 погибших, миллионы остались без электричества

Несколько человек погибли в автоавариях в штатах Техас, Кентукки и Миссури, сообщили местные СМИ.

В тяжелее всего затронутом морозом Техасе женщина и девочка умерли от отравления углекислым газом, когда использовали автомобиль для генерации тепла.

В Хьюстоне в понедельник бездомный замерз насмерть, а другой человек был найден мертвым после возможного замерзания.

В штате Луизиана мужчина умер после того, как разбил голову, поскользнувшись на льду. 10-летний мальчик в штате Теннесси умер после того, как вместе с шестилетней сестрой провалился под лед.

Зимняя буря вызвала минимум четыре торнадо, в результате одного из которых в штате Северная Каролина в понедельник вечером погибли минимум три человека, еще десять получили ранения.

В Техасе вечером во вторник более трех миллионов жителей и предприятий остались без электричества. В столице штата Остине температура воздуха упала до -12 градусов Цельсия.

В связи с бурей объявлено чрезвычайное положение в Техасе, Алабаме, Оклахоме, Канзасе, Миссисипи и Орегоне.

Президент США Джо Байден во вторник пообещал дополнительную чрезвычайную помощь тем, кого коснулась "историческая буря".