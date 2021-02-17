Ср, 17.02.2021
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экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле
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Снежная буря в США: 20 погибших, миллионы остались без электричества

ФОТО: Ron Jenkins/AFP

На юге и в центральной части США продолжается снежная буря, унесшая уже более 20 человеческих жизней, без электричества остались миллионы человек, сообщает AFP.

Несколько человек погибли в автоавариях в штатах Техас, Кентукки и Миссури, сообщили местные СМИ.

В тяжелее всего затронутом морозом Техасе женщина и девочка умерли от отравления углекислым газом, когда использовали автомобиль для генерации тепла.

В Хьюстоне в понедельник бездомный замерз насмерть, а другой человек был найден мертвым после возможного замерзания.

В штате Луизиана мужчина умер после того, как разбил голову, поскользнувшись на льду. 10-летний мальчик в штате Теннесси умер после того, как вместе с шестилетней сестрой провалился под лед.

Зимняя буря вызвала минимум четыре торнадо, в результате одного из которых в штате Северная Каролина в понедельник вечером погибли минимум три человека, еще десять получили ранения.

В Техасе вечером во вторник более трех миллионов жителей и предприятий остались без электричества. В столице штата Остине температура воздуха упала до -12 градусов Цельсия.

В связи с бурей объявлено чрезвычайное положение в Техасе, Алабаме, Оклахоме, Канзасе, Миссисипи и Орегоне.

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Президент США Джо Байден во вторник пообещал дополнительную чрезвычайную помощь тем, кого коснулась "историческая буря".

На севере Мексики вблизи границы США погибли минимум шесть человек, пятеро из которых замерзли, а один отравился углекислым газом, используя дома обогреватель. После того, как замерзли трубы, по которым в США поставляется природный газ, появились проблемы с энергоснабжением.

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