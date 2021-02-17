"Я бы снова так сделал. И сделаю". История убийства, которое 23 года спустя приводит к новым жертвам

Тутаева Румянцев сторонится: уверен, что снова совершит преступление BBC

Сидя в колонии, он узнал о смерти Казькова. Когда Румянцев вышел, подростки из подвала уже сидели. Он поселился у бабушки в деревне. Та научила его варить щи и печь пироги - навыки пригодились в тюремной столовой, потому что Румянцев недолго прожил на свободе. В 2002 году он сел за разбой. Должен был выйти через пять лет, но в 2004 году сбежал из колонии.

- Как это вам удалось? Мне кажется, только в кино можно из тюрьмы убежать.

- Да не, - Румянцев отхлебывает чай, в печке трещат дрова, за окном тьма. - Ушел я в побег в три утра. Пьяный. Так получилось спонтанно. Мы сидели, выпивали, в три часа ночи пацаны говорят - мы спать ложимся. А я им - ну ложитесь, я гулять пойду.

Он вышел на улицу, перелез по проводам через крышу контрольно-пропускного пункта и по пояс голым добежал до ближайшего поезда. По вагонам ходил полицейский: "Обана, ваши документы! Начальник, извини ***** [нафиг] говорю, но документов у меня при себе нету. А где они? Украли, ****** [долбаный] в рот! Давай его грузить. Он заслушался - ладно, говорит, ты только по поезду не бегай. Не-не, говорю, а когда они ушли, я стоп-кран у поезда нажал и в лес ***** ******* [подальше сваливаю]".

Румянцев доехал до родной деревни, пошел с друзьями пить. Туда же приехали оперативники - его искать. "Сначала они к бабушке. Есть, говорят, у вас такой внук - Николай? А бабушка им - у меня их 10 штук, поди разбери, кто есть кто. Потом они меня, опухшего и небритого, встретили на дороге, дали фоторобот: "Видели такого?". Я им говорю: "Первый раз в жизни". Ну они сели в машину и уехали. А я дальше пошел".

Задержал его на перекрестке у поворота на свинарник бывший одноклассник из Тутаева Сергей, который стал полицейским. "Коля, давай, цыган, хватит бегать, поехали домой. Я говорю - поехали, с тебя пиво. Он купил мне три литра пива, пачку сигарет и повез. А те неудачливые опера как раз у участка обедали и дальше искать меня собирались ехать. А я окно машины Серегиной открыл и говорю - ты фоторобот мне мой верни".

"Там проще и порядок заведенный"

За побег Румянцеву добавили еще два года к сроку. Он шил ботинки, работал в мастерской, потом в столовой. "Я пироги пеку, борщи варю, соленья, варенья - все умею делать. Родным сказал, чтобы бросили ездить - чтобы не тратились, у меня руки есть, я себя прокормлю. Я натворил, я сам несу наказание. Что ж они будут в это вписываться?" - рассуждает он.