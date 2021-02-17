После вакцинации министров могут возобновиться очные заседания правительства

По его словам, именно такова была цель вакцинации министров.

"Руководить коалицией удаленно становится все труднее, потому что политики тоже люди, у них разные эмоции и мнения, которые не всегда хорошо считываются на расстоянии", - сказал глава правительства, добавив, что эти аспекты затрудняют принятие решений.

Как сообщалось, решением правительства высокопоставленным должностным лицам, в том числе министрам, была предоставлена возможность пройти вакцинацию от Covid-19 раньше, чем остальной части населения, и на прошлой неделе многие министры получили первую вакцину.