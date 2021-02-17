За сутки подтверждено 946 новых случаев Covid-19, умерли 22 человека

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет:

четыре человека в возрасте 50-60 лет;

три человека в возрасте 60-70 лет;

восемь человек в возрасте 70-80 лет;

семь человек в возрасте 80-90 лет.

Во вторник сделан 12 251 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 78 643 человек, умерли 1508 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 523,4 случая.

Впервые в этом году в больницах меньше 900 пациентов с Covid-19

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 впервые в этом году упало ниже 900 человек.

Во вторник госпитализированы 92 пациента с Covid-19, в том числе девять человек переведены в другие медучреждения.

Из больниц за прошедшие сутки выписаны 113 пациентов, в том числе девять переведены в другие медучреждения.