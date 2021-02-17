Ср, 17.02.2021
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Рамона Петравича, министр благосостояния
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За сутки подтверждено 946 новых случаев Covid-19, умерли 22 человека
Госпитализированы 92 пациента

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 946 новых случаев Covid-19, скончались 22 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет:

  • четыре человека в возрасте 50-60 лет;
  • три человека в возрасте 60-70 лет;
  • восемь человек в возрасте 70-80 лет;
  • семь человек в возрасте 80-90 лет.

Во вторник сделан 12 251 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 78 643 человек, умерли 1508 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 523,4 случая.

Впервые в этом году в больницах меньше 900 пациентов с Covid-19

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 впервые в этом году упало ниже 900 человек.

Во вторник госпитализированы 92 пациента с Covid-19, в том числе девять человек переведены в другие медучреждения.

Из больниц за прошедшие сутки выписаны 113 пациентов, в том числе девять переведены в другие медучреждения.

В настоящее время в больницах Латвии лечение проходят 882 пациента с Covid-19, что на 35 меньше, чем днем ранее. У 796 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 86 - в тяжелой.

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