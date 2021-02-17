За сутки подтверждено 946 новых случаев Covid-19, умерли 22 человека

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет:
- четыре человека в возрасте 50-60 лет;
- три человека в возрасте 60-70 лет;
- восемь человек в возрасте 70-80 лет;
- семь человек в возрасте 80-90 лет.
Во вторник сделан 12 251 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 78 643 человек, умерли 1508 человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 523,4 случая.
Впервые в этом году в больницах меньше 900 пациентов с Covid-19
Число госпитализированных пациентов с Covid-19 впервые в этом году упало ниже 900 человек.
Во вторник госпитализированы 92 пациента с Covid-19, в том числе девять человек переведены в другие медучреждения.
Из больниц за прошедшие сутки выписаны 113 пациентов, в том числе девять переведены в другие медучреждения.
В настоящее время в больницах Латвии лечение проходят 882 пациента с Covid-19, что на 35 меньше, чем днем ранее. У 796 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 86 - в тяжелой.