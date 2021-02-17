Павлютс стал контактным лицом зараженного Covid-19
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал контактным лицом зараженного Covid-19.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал контактным лицом зараженного Covid-19.
Политик написал в Twitter, что сегодня он получил информацию о том, что тест на Covid-19 показал положительный результат у сотрудницы бюро министра, а он является контактным лицом. Таким образом, и Павлютс сдаст тест и будет соблюдать самоизоляцию.
Labrīt. Ko lai saka, Covid tepat vien apkārt staigā. Pagājušā nedēļā Covid iedeva vienu plusiņu vakcinācijas birojā, šodien pienāca ziņa, ka Covid+ ir arī kolēģei manā ministra birojā. Esmu kontaktpersona. Man tests & pašizolācija.— Daniels Pavluts (@pavluts) February 17, 2021
Jūtos labi, strādāju!
В данный момент министр чувствует себя хорошо и продолжает работу.
Политик добавил, что на прошлой неделе Covid-19 заболел и сотрудник Бюро вакцинации.
"Что бы ни говорили, Covid по-прежнему бродит вокруг", - напомнил министр.