Ср, 17.02.2021
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экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле
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Павлютс стал контактным лицом зараженного Covid-19

Даниэль Павлютс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал контактным лицом зараженного Covid-19.

Политик написал в Twitter, что сегодня он получил информацию о том, что тест на Covid-19 показал положительный результат у сотрудницы бюро министра, а он является контактным лицом. Таким образом, и Павлютс сдаст тест и будет соблюдать самоизоляцию.

В данный момент министр чувствует себя хорошо и продолжает работу.

Политик добавил, что на прошлой неделе Covid-19 заболел и сотрудник Бюро вакцинации.

"Что бы ни говорили, Covid по-прежнему бродит вокруг", - напомнил министр.

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