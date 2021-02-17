Несмотря на снижение тарифов, счета рижан за отопление в январе выросли более чем на 10%

В Риге на январские счета за отопление повлияла низкая температура воздуха, в результате чего потребление теплоэнергии выросло вплоть до 32%.

В свою очередь тариф Rīgas siltums на теплоэнергию в январе был на 15% меньше, чем годом ранее.

Под влиянием обоих этих факторов сумма за потребленную теплоэнергию в счетах за январь 2021 года в среднем на 12% больше, чем в январе 2020 года.

Более резкий рост счетов компенсировал более низкий в этом году тариф на теплоэнергию.

Как информирует Rīgas siltums, в январе среднесуточная температура воздуха составляла -2,4 градуса, тогда как в январе прошлого года она составляла +3,7 градуса.