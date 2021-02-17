Несмотря на снижение тарифов, счета рижан за отопление в январе выросли более чем на 10%
Счета рижан за тепло в январе, если сравнивать с январем прошлого года, выросли на 12%, сообщает агентство LETA.
Счета рижан за тепло в январе, если сравнивать с январем прошлого года, выросли на 12%, сообщает агентство LETA.
В Риге на январские счета за отопление повлияла низкая температура воздуха, в результате чего потребление теплоэнергии выросло вплоть до 32%.
Под влиянием обоих этих факторов сумма за потребленную теплоэнергию в счетах за январь 2021 года в среднем на 12% больше, чем в январе 2020 года.
Более резкий рост счетов компенсировал более низкий в этом году тариф на теплоэнергию.
Как информирует Rīgas siltums, в январе среднесуточная температура воздуха составляла -2,4 градуса, тогда как в январе прошлого года она составляла +3,7 градуса.
В холодное время потребление теплоэнергии значительно вырастает. Если в январе прошлого года было поставлено 400 000 мегаватт-час (MWh) теплоэнергии, то в январе этого года - уже 528 000 MWh.