Ср, 17.02.2021
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Несмотря на снижение тарифов, счета рижан за отопление в январе выросли более чем на 10%

ФОТО: Shutterstock

Счета рижан за тепло в январе, если сравнивать с январем прошлого года, выросли на 12%, сообщает агентство LETA.

В Риге на январские счета за отопление повлияла низкая температура воздуха, в результате чего потребление теплоэнергии выросло вплоть до 32%.

В свою очередь тариф Rīgas siltums на теплоэнергию в январе был на 15% меньше, чем годом ранее.

Под влиянием обоих этих факторов сумма за потребленную теплоэнергию в счетах за январь 2021 года в среднем на 12% больше, чем в январе 2020 года.

Более резкий рост счетов компенсировал более низкий в этом году тариф на теплоэнергию.

Как информирует Rīgas siltums, в январе среднесуточная температура воздуха составляла -2,4 градуса, тогда как в январе прошлого года она составляла +3,7 градуса.

В холодное время потребление теплоэнергии значительно вырастает. Если в январе прошлого года было поставлено 400 000 мегаватт-час (MWh) теплоэнергии, то в январе этого года - уже 528 000 MWh.

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